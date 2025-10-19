Un sondaj CURS arată competiție strânsă între PSD, USR și PNL pentru Primăria Capitalei, chiar dacă bucureștenii nu-și doresc în acest moment să meargă la vot.

Potrivit unui sondaj CURS realizat între 8 și 17 octombrie 2025 pe un eșantion de 1.072 de persoane, majoritatea bucureștenilor preferă amânarea alegerilor pentru Primăria Capitalei până în 2026.

Dacă scrutinul ar avea loc duminica viitoare, rezultatele ar arăta astfel:

Daniel Băluță (PSD) – 25%

Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL) – câte 18%

Anca Alexandrescu (independent) – 10%

Cristian Popescu Piedone (PNRR) – 9%

Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) și Mihai Enache (AUR) – 5%

Vlad Gheorghe (DREPT) și Ana Ciceală (SENS) – câte 3%

Alți candidați – 4%

CURS notează că scena politică este fragmentată, fără un favorit clar, cu o competiție strânsă între PSD, USR și PNL.

Votul pe partide pentru Consiliul General

În privința votului pentru Consiliul General, preferințele bucureștenilor sunt distribuite astfel:

USR – 22%

PSD – 21%

AUR – 21%

PNL – 16%

Partidul Oamenilor Tineri și SOS România – câte 5%

REPER – 4%

Partidul Naționalist Reformarea României (Piedone) – 3%

Majoritatea bucureștenilor optează pentru amânarea alegerilor

Întrebați când ar fi momentul potrivit pentru alegerea unui nou primar general:

51% consideră că scrutinul ar trebui organizat în 2026, din cauza lipsei de fonduri

28% cred că nu este o prioritate și interimatul poate continua

19% doresc alegeri cât mai curând posibil

De asemenea, doar 22% dintre votanții PSD, PNL și USR susțin ideea unui candidat comun al coaliției, în timp ce 71% se opun.

Sondajul a avut loc în perioada 8-17 octombrie 2025, pe un eşantion de 1072 de respondenţi, reprezentativ pentru populaţia adultă a municipiului Bucureşti (18 ani şi peste). Marja de eroare este de ą3%, la un nivel de încredere de 95%.

