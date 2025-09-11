Sorin Grindeanu a declarat, joi, că ”asumat și fără alte nuanțe”, PSD pleacă de la guvernare dacă la alegerile pentru Primăria Bucureștiului PNL și USR vor avea candidat comun, potrivit Antena 3 CNN.

Președintele interimar al PSD a explicat că partidul său nu are o problemă legată de data alegerilor, ci de strategia PNL și PSD pentru Capitală.

„Nu e vorba de data alegerilor, este vorba despre această coaliţie, dacă ne dorim sau nu să meargă înainte. Şi am să mă explic. Nu are nimeni niciun fel de problemă dacă fiecare parte componentă din această coaliţie găseşte de cuviinţă să-şi scoată un candidat, să meargă înainte, să-şi facă programul, să discutăm în mod constructiv despre Bucureşti şi despre proiectele Bucureştiului. De asemenea, nu ne opunem în a avea un candidat comun al acestei coaliţii. Ceea ce credem – şi am mai spus acest lucru – credem că trebuie a fi evitat să existe combinaţii din acestea de câte doi din trei care să ducă la izolarea – eu vorbesc în numele PSD-ului – a PSD-ului în coaliţie. Acest lucru va duce, într-un final, la ridicarea gradului de instabilitate politică şi poate să ducă chiar şi la ruperea coaliţiei”, a amenințat Grindeanu.

El a spus că alegerile pe Bucureşti nu sunt comparabile cu alegerile de niciunde din ţară.

„E un grad de vizibilitate ridicat. Vorbim de foarte multe energii puse în mişcare. Atunci când lucrurile par că sunt făcute în a izola PSD-ul, înseamnă că PSD-u nu e dorit în coaliţie. Deci nu e vorba de dată. E vorba de discuţii în coaliţie pe decizii politice, de cum se merge mai departe în coaliţie. Şi da, alegerile din Bucureşti reprezintă un punct pe care trebuie să-l depăşim dacă vrem să continuăm în coaliţie”, a declarat Grindeanu într-o conferinţă de presă.

„Nu e vorba de dată. Nu asta trebuie să ne ghideze. Aţi văzut că au fost sondaje nici măcar făcute de Partidul Social-Democrat. Noi încă n-am făcut sondajele pe Bucureşti, unde candidaţii noştri pleacă cu prima şansă. Dar, dincolo de acest lucru, eu cred că e important să discutăm despre proiecte pentru Bucureşti, este important să vorbim de o anumită stabilitate, iar aceste posibile alegeri au potenţial foarte mare care să ducă la o posibilă explozie”, a spus Grindeanu.

PSD nu vrea ca Drulă de la USR să fie candidat comun PNL-USR

El a adăugat că o soluţie ar putea fi un candidat comun.

„Poate fi o soluţie un candidat comun. Am văzut că există un parlamentar de Timişoara, domnul Drulă, care vrea să candideze la Bucureşti”, a continuat Grindeanu.

Întrebat dacă social-democraţilor li s-a transmis în coaliţie că vor avea un candidat comun, el a răspuns: „Nu, dar suntem prevăzători”.

„Important ca acel candidat, dacă se ajunge la un numitor comun, să fie unul care să ştie ce are de făcut pentru bucureşteni, să întrunească încrederea şi majoritatea votului bucureştenilor, să aibă proiecte valide pentru bucureşteni şi acele lucruri, cu o coaliţie în spate puternică – PSD-PNL-USR – să poată fi puse în practică. Eu cred că astea sunt mai importante. Da, văd o soluţie de acest tip”, a transmis preşedintele interimar al PSD.

Acesta a spus și miercuri seara, în ședința Coaliției, că PSD iese de la guvernare dacă PNL și USR vor avea candidat comun la Primăria Bucureștiului.

USR insistă pentru candidatura lui Cătălin Drulă, care încearcă să obțină și sprijinul public al lui Nicușor Dan pentru campania electorală pe București. La PNL favorit în sondaje este primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, dar și-a anunțat deja dorința de a candida și actualul primar interimar, Stelian Bujduveanu.

La PSD, în pole position pentru candidatură este Daniel Băluță, de la Sectorul 4, dar partidul ar susține și un candidat comun al Coaliției, dacă celelalte partide vor fi de acord.

Coaliția nu a stabilit încă data organizării alegerilor pentru Capitală.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!