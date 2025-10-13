Pentru locuințele fără autorizație și fără asigurare, statul va suporta doar jumătate din valoarea daunelor

Peste o sută de familii din județele Suceava și Neamț, ale căror case au fost avariate de inundațiile din luna iulie, au primit până acum despăgubiri în valoare totală de peste 3,7 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 750.000 de euro, potrivit datelor transmise de PAID România. Cea mai mare parte a sumelor a ajuns la locuitorii orașului Broșteni, Suceava, localitatea cea mai grav afectată, care a generat mai multe dosare de daună, decât toate celelalte zone la un loc.

Asigurarea obligatorie a locuințelor (polița PAD), impusă prin Legea 260/2008, acoperă riscurile produse de inundații, cutremure și alunecări de teren. Costul anual este de 130 de lei pentru casele din materiale durabile și 50 de lei pentru construcțiile din chirpici sau paiantă. Valoarea maximă a despăgubirii este de 100.000 de lei, respectiv 50.000 de lei, în funcție de tipul construcției. Polița nu include anexe sau bunurile din interior, acestea putând fi asigurate printr-o poliță facultativă care oferă protecție până la valoarea reală a imobilului.

La momentul producerii dezastrului, în Suceava erau asigurate doar 21,22% dintre cele 286.809 locuințe, adică 60.853 de case, iar în Neamț procentul era de 17,08%, respectiv 39.776 de locuințe. Restul gospodăriilor rămân expuse fără protecție financiară în fața fenomenelor naturale.

Până la data de 6 octombrie, PAID România a avizat 143 de dosare de daună, valoarea totală a despăgubirilor plătite și a celor aflate în curs de evaluare depășind 4,5 milioane de lei. Din total, 89 de dosare au fost deja finalizate cu plăți însumând peste 3,7 milioane de lei, în timp ce pentru 18 dosare, în valoare de aproape 470.000 de lei, se așteaptă conturile beneficiarilor. Alte 13 dosare, cu o valoare estimată de 345.000 de lei, sunt încă în analiză.

Există și 23 de dosare respinse la plată, 19 în Suceava și 4 în Neamț, deoarece pagubele vizau anexe, garduri sau alte construcții neacoperite de asigurarea PAD. Cele mai multe respingeri s-au înregistrat la Broșteni (11), Stulpicani (4) și Farcașa (2).

Cele mai mari despăgubiri au fost plătite în Suceava, unde suma depășește 3,3 milioane de lei pentru 75 de dosare. În Neamț, valoarea totală a plăților ajunge la peste 354.000 de lei, pentru 14 dosare. Broșteni conduce detașat, cu 52 de dosare și peste 2,7 milioane de lei plătiți, urmat de Ostra (9 dosare – 322.000 lei), Gura Humorului (3 dosare – 114.000 lei) și Stulpicani (5 dosare – 79.500 lei). În Neamț, cele mai multe plăți s-au făcut la Farcașa – 9 dosare, peste 291.000 lei –, respectiv Borca – 5 dosare, 63.000 lei.

Guvernul a decis ca și locuințele neasigurate să poată beneficia, parțial, de sprijin financiar. Pentru casele cu autorizație de construcție și asigurare obligatorie, statul acoperă 90% din diferența dintre evaluarea pagubelor realizată de Comitetele Județene pentru Situații de Urgență și suma plătită de asigurator. În schimb, pentru locuințele fără autorizație și fără asigurare, statul va suporta doar jumătate din valoarea daunelor.

Estimările DSU arătau, imediat după inundațiile din iulie, că pagubele totale din Suceava și Neamț depășesc 5,7 milioane de euro. În condițiile în care mai puțin de o cincime dintre locuințe erau protejate printr-o poliță PAD, sumele plătite de asiguratori evidențiază nu doar gravitatea fenomenului, ci și vulnerabilitatea unei regiuni unde solidaritatea financiară încă se bazează mai mult pe ajutoarele de stat decât pe prevenție.

