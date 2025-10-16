România a pierdut mai bine de 2 miliarde de euro din fondurile destinate proiectelor de mediu prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a anunțat joi ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Din cele 3,6 miliarde de euro alocate inițial de Comisia Europeană, țara noastră mai are la dispoziție doar 1,35 miliarde de euro.

„Am încheiat negocierile cu Comisia Europeană, avem, în momentul de faţă, din 3,6 miliarde alocate iniţial, doar 1,35 miliarde de euro. S-au pierdut peste 2 miliarde de euro din alocarea iniţială, pentru că proiecte precum diguri sau baraje pur şi simplu nu erau nici măcar la 1% implementare”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, după ședința de Guvern.

Proiectele viabile rămân finanțate prin PNRR

Potrivit ministrului, toate proiectele care aveau la 19 august un stadiu de implementare de peste 30% vor continua să fie finanțate prin PNRR.

Acestea includ investiții în apă și canalizare, centre de aport voluntar și fabrici de reciclare, considerate esențiale pentru atingerea țintelor europene de mediu.

„Absolut toate proiectele care aveau la data de 19 august peste 30% implementare rămân în PNRR şi au finanţare în continuare. Aici vorbim de investiţii care ne vor ajuta să evităm anumite proceduri de infringement”, a explicat Diana Buzoianu.

Proiectele întârziate, mutate pe AFM pentru a fi „salvate”

Proiectele aflate între 0% și 30% implementare – în special cele legate de apă, canalizare sau gestionarea deșeurilor de la ferme – vor fi transferate pe Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

„Vorbim de proiecte care influenţează în bine, care pot salva comunităţi întregi, care pot aduce apă şi canalizare în peste 150 de localităţi”, a subliniat ministrul Mediului.

Buzoianu a precizat că o parte dintre proiectele AFM existente, aflate în prezent în suspendare, vor fi anulate pentru a face loc celor transferate din PNRR.

„Dacă avem de ales între proiecte vechi, nefezabile, și proiecte de apă-canal aflate în derulare, este clar că banii trebuie duși acolo unde investițiile pot fi realizate în următorii doi ani”, a adăugat aceasta.

Situația detaliată a contractelor pe componente

Pe componenta 1 – Apă, sunt în prezent 318 contracte semnate:

123 rămân finanțate prin PNRR (33% din valoarea totală),

120 vor fi transferate pe AFM (31% din valoare),

71 vor fi denunțate, deoarece „nu aveau nici măcar achizițiile finalizate la data de 19 august”.

„Diminuarea se referă la proiectele gestionate de ANAR – celebrele diguri, baraje și lucrări hidrotehnice – care nu au fost realizate”, a spus ministrul.

Pe componenta 2 – Păduri, din 1.381 de proiecte,

1.038 vor fi păstrate în PNRR,

38 vor fi denunțate, pentru că „plantările nu au fost făcute deși contractele erau semnate de peste două sesiuni”.

„Preferăm să denunțăm aceste contracte și să dăm o șansă beneficiarilor care pot finaliza lucrările până la mijlocul anului viitor”, a mai precizat Diana Buzoianu.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.