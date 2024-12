Boloni, critic și direct cu Ianis Hagi. „Trebuie să compenseze lipsurile”

Laszlo Boloni, unul dintre cei mai respectați antrenori români, a oferit o analiză sinceră asupra carierei și performanțelor lui Ianis Hagi (26 de ani).

Într-un interviu acordat pentru sport.ro, Boloni a evidențiat atât calitățile, cât și defectele fotbalistului de la Rangers, punând în balanță potențialul acestuia cu ceea ce consideră că sunt limitele sale.

Comparația între Ianis și Gheorghe Hagi

Boloni a făcut o paralelă între Ianis și tatăl său, Gheorghe Hagi, afirmând că, deși Ianis dispune de calități tehnice și viziune de joc, încă are multe aspecte de îmbunătățit. Antrenorul a subliniat că și „Regele” avea unele slăbiciuni, dar le compensa cu alte abilități remarcabile.

„Cât am văzut eu, Ianis are calități tehnice interesante, are viziune de joc. Dar mai e ceva… el are și ceva lipsuri. Aceste lipsuri trebuie să le ascundă cumva. Trebuie să compenseze prin calitățile pe care le are: efort, sprinturi lungi, un joc mai simplu și mai eficient.

Și Gică avea ceva lipsuri! De pildă, când îi venea mingea pe piciorul drept. Dar Gică își ascundea această slăbiciune prin foarte multe calități”, a explicat Boloni.

Critici la adresa inconsistenței carierei lui Ianis

În ciuda formei bune recente a lui Ianis la Rangers, unde a contribuit decisiv la mai multe goluri, Boloni a sugerat că fotbalistul încă nu și-a găsit stabilitatea în carieră. Faptul că a schimbat multe echipe și campionate a fost perceput ca un semn de lipsă de constanță.

„La un moment dat, Ianis trebuie să înțeleagă că trebuie să ridice ștacheta și să prindă rădăcini undeva.

Deocamdată, știm ce a fost cu el la Farul. Nu știm ce a fost în Belgia, la Genk, în Spania, la Alaves, și nici în Scoția. Dar deja începe să fie prea mult!”, a declarat Boloni, arătând că este nevoie de mai multă claritate și consistență în evoluțiile lui Ianis.

Perspective pentru Ianis Hagi

Ianis Hagi traversează o perioadă bună la Rangers, fiind din nou titular și implicat activ în victoriile echipei. Totuși, analiza lui Laszlo Boloni pune presiune pe mijlocașul român să depășească limitele și să demonstreze că poate fi un jucător constant la nivel înalt.

