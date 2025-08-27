Premierul a criticat faptul că pensia unui magistrat este stabilită la nivelul ultimului salariu, o situație pe care a catalogat-o drept „anormală”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, la Antena 3, că între politicieni și magistrați există asemănări evidente: ambele categorii au beneficiat de funcții, privilegii și venituri consistente, însă nu au răspuns întotdeauna așteptărilor oamenilor.

„Noi, cei din politică, am primit din partea cetățenilor încredere, poziții de putere și avantaje materiale, dar de multe ori nu am întors înapoi ceea ce ni s-a oferit. Promisiunile nerespectate au erodat credibilitatea noastră. Situația este asemănătoare și în justiție: România a asigurat independență și venituri generoase pentru magistrați, dar cetățenii au nevoie de mai multă corectitudine, de hotărâri echilibrate și de eficiență în actul de justiție”, a subliniat premierul.

El a adăugat că Guvernul pregătește modificări privind pensiile judecătorilor și procurorilor, pentru a elimina unele dezechilibre și a aduce legislația în linie cu practicile europene. „În nici un stat din UE nu există pensionare la 48 de ani pentru magistrați. Este o nedreptate, pentru că tocmai după 25-30 de ani de activitate profesională se ajunge la maturitate și experiență maximă”, a punctat Bolojan.

Premierul a criticat și faptul că pensia unui magistrat este stabilită la nivelul ultimului salariu, o situație pe care a catalogat-o drept „anormală”. În prezent, un magistrat pensionar primește, în medie, între 4.800 și 5.000 de euro, sumă care, după reformă, ar urma să scadă la circa 3.200 de euro lunar. „Chiar și așa, pensia rămâne de câteva ori mai mare decât pensia medie din România, care se situează între 550 și 600 de euro”, a spus el.

Bolojan a mai atras atenția asupra problemelor provocate de legislația actuală de salarizare. Peste 23.000 de procese deschise de magistrați pentru recalcularea salariilor au fost câștigate în instanță, obligând statul să plătească aproximativ două miliarde de euro, cu încă o sumă similară de achitat. „Este anormal să ai legi neclare, care deschid ușa la asemenea litigii. Avem nevoie urgent de o lege de salarizare simplă, predictibilă și corectă, pentru ca astfel de situații să nu se mai repete”, a mai declarat premierul.

El a concluzionat că atât clasa politică, cât și sistemul judiciar trebuie să-și recunoască minusurile și să corecteze erorile, pentru a reda încrederea cetățenilor și pentru a construi o Românie mai echitabilă.

