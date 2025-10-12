Premierul Ilie Bolojan a transmis, duminică, la ceremoniile dedicate Zilei Orașului Oradea, un mesaj despre responsabilitate, moralitate și destinul comun al românilor. În discursul rostit în Piața Unirii, la Statuia Regelui Ferdinand, șeful Guvernului a spus că adevărații dușmani ai României nu sunt în afară, ci în interior, mai exact, lașitatea, hoția și deciziile greșite.

„Astăzi, dincolo de a-i omagia pe cei care au făcut istorie, trebuie să reflectăm la ce ne-a adus aici. Nu doar deciziile altora ne-au făcut rău, ci și greșelile noastre. Lașitatea, lipsa de curaj și hoția, acestea ne-au tras înapoi de multe ori. Asta trebuie să schimbăm”, a spus Bolojan, evocând momentele de la 12 octombrie 1918 și 1944, când Oradea a avut un rol simbolic în istoria României.

Premierul a insistat asupra ideii că bunăstarea locală nu poate exista fără stabilitate și responsabilitate la nivel național. „Nu poate să fie bine în Oradea, sau la Iași, sau la Constanța, dacă nu e bine în țară, în ansamblu. Ca să ridicăm orașele, trebuie mai întâi să ridicăm România. Așa cum ratingul unei localități nu poate fi mai mare decât cel al statului, nici dezvoltarea nu poate fi separată de contextul național”, a explicat el.

Bolojan a spus că, indiferent cât timp va rămâne la conducerea Guvernului – „o zi sau o lună” – va încerca să acționeze „corect și necesar”, nu populist. „Cât voi fi premier, trebuie să știți că voi face ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine la public. Mi-e important ca, atunci când nu voi mai fi în funcție, să pot privi oamenii în ochi și să le spun că am făcut ce era de făcut, nu ce era convenabil.”

Șeful Guvernului a avertizat, totodată, că lipsa de responsabilitate și tolerarea incompetenței continuă să slăbească statul. „Pe mine nu mă sperie lucrurile care nu depind de noi. Mă îngrijorează ce ține de noi și totuși nu facem. Respectul față de români trebuie să fie primul pas. Nu ni se mai cere eroism, ci doar să ne facem treaba acolo unde suntem”, a afirmat premierul.

Discursul său vine într-un moment tensionat pe scena politică, când Bolojan este criticat de partenerii de Coaliție pentru stilul său autoritar și pentru planurile ferme de reformă administrativă. În ciuda disputelor, el și-a reafirmat convingerea că doar disciplina și munca pot schimba cursul țării.

