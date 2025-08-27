Șeful Guvernului afirmă că al doilea pachet de reforme va cuprinde cinci domenii principale: administrația publică locală, sănătatea, pensiile magistraților, companiile de stat și mediul privat

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri seară, la Antena 3, că Executivul își propune să adopte al doilea set de reforme, astfel încât acesta să producă efecte de la 1 octombrie.

Șeful Guvernului a explicat că România are de respectat un calendar intern, dar și unul extern, legat de procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). „Ne-am propus ca până la finalul lunii septembrie, să adoptăm toate actele normative necesare, pentru a trece evaluarea comitetelor. Mai avem zece comitete de parcurs, iar până acum am trecut prin aproximativ cincisprezece”, a declarat Bolojan.

Întrebat despre posibila respingere a legii pensiilor magistraților de către Curtea Constituțională, premierul a subliniat că proiectul este redactat cu respectarea deciziilor CCR. „Pachetul se aplică pentru pensiile care vor intra în plată, după intrarea în vigoare a legii. Argumentând corect și respectând jurisprudența Curții, cred că are șanse mari să fie validat”, a spus el.

Totodată, Bolojan a atras atenția că, dacă proiectul ar fi declarat neconstituțional, Guvernului i-ar fi dificil să promoveze alte corecții similare, în sectoare unde există aceleași dezechilibre, precum Ministerul de Interne sau serviciile de informații. „Aceste anomalii nu se regăsesc doar în magistratură, ci și în alte zone. Reforma trebuie extinsă”, a precizat premierul.

Potrivit acestuia, al doilea pachet de reforme va cuprinde cinci domenii principale: administrația publică locală, sănătatea, pensiile magistraților, companiile de stat și mediul privat.

„Nu puteam să le adoptăm pe toate într-un singur proiect, pentru că sunt domenii foarte diferite. Cel mai probabil vom avea cinci inițiative distincte. Obiectivul este ca, la finalul săptămânii viitoare, să finalizăm procedura de asumare”, a explicat Bolojan.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube