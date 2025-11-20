De către

Premierul Ilie Bolojan a stabilit atribuțiile vicepremierului Oana Gheorghiu, aceasta urmând să avizeze proiectele elaborate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Educației și Cercetării.

Decizia a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial.

”Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, în scopul asigurării îndeplinirii priorităților majore din Programul de guvernare, doamna Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru, coordonează procesul de elaborare și avizează proiectele de acte normative elaborate în domeniul reformei statului și eficientizării activității instituțiilor publice”, se arată în decizia semnată de premierul Ilie Bolojan.

Potrivit documentului, vicepremierul Oana Gheorghiu avizează proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Educației și Cercetării.

Oana Gheorghiu asigură informarea permanentă a prim-ministrului în legătură cu aplicarea prevederilor stabilite prin această decizie, se arată în document.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a depus pe 30 octombrie jurământul de învestitură în fața președintelui Nicușor Dan, într-o ceremonie organizată la Palatul Cotroceni. Ea a ocupat postul rămas vacant în Guvernul Bolojan după demisia lui Dragoș Anastasiu în luna august.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!