Bojana Popović, noul antrenor principal al echipei feminine CSM București

CSM București a anunțat oficial numirea Bojanei Popović, una dintre cele mai respectate și influente figuri din handbalul mondial, în funcția de antrenor principal al echipei feminine, începând cu 1 decembrie 2025.

Bojana Popović a preluat CSM București

Această alegere nu se rezumă doar la aspectul sportiv: reprezintă un semnal clar de ambiție, profesionalism și dorință de excelență competițională din partea clubului. Bojana Popović aduce cu sine un palmares impresionant, care include argint olimpic în 2012, șase titluri EHF Champions League și o reputație internațională în leadership și performanță, fiind considerată un reper global în handbal.

Sunt foarte mândră că, începând cu 1 decembrie 2025, voi face parte din marea familie CSM București. Este un club cu o organizare excelentă, tradiție și ambiție. Aștept cu nerăbdare să construim o echipă puternică împreună cu jucătoarele, staff-ul tehnic, conducerea și suporterii noștri loiali. Începând cu primul antrenament, vom trăi pentru a face clubul și orașul București mândri. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere. Sunt pregătită pentru noi victorii!, a declarat aceasta.

În următoarele săptămâni, Bojana Popović va contura planurile pentru partea a doua a sezonului 2025-26, incluzând întâlniri cu staff-ul tehnic, discuții cu jucătoarele și definirea unui plan de pregătire menit să maximizeze potențialul fiecărei sportive.

Răzvan-Mihai Socolovici, team managerul CSM București, a subliniat importanța acestei numiri: Bojana Popović nu este doar un nume uriaș în handbal, ci un om capabil să transforme o echipă. Suntem mândri și recunoscători că a ales să fie parte din familia noastră. Vrem să împărtășim bucuria acestui moment cu suporterii noștri și să le mulțumim pentru încrederea și sprijinul lor constant – drumul spre performanță îl construim împreună.

Această decizie marchează începutul unei noi etape pentru CSM București, club care își propune să mențină standardele înalte și să se impună în continuare pe scena europeană a handbalului feminin.

