Banca Națională a României (BNR) va lansa pe 15 septembrie o monedă aniversară din argint dedicată împlinirii a 125 de ani de la nașterea scriitoarei Henriette Yvonne Stahl.

Prețul de vânzare este de 620 de lei, exclusiv TVA, iar fiecare piesă este însoțită de broșură de prezentare și certificat de autenticitate, anunță BNR.

Henriette Yvonne Stahl (1900–1984) a fost o prozatoare, romancieră și traducătoare română, considerată una dintre cele mai importante scriitoare interbelice. Era cunoscută pentru accentul psihologic și analitic al romanelor sale, dar și pentru faptul că a adus un stil occidental în literatura română interbelică.

Designul monedei

Pe avers, moneda prezintă titlurile operelor scriitoarei, inscripția „ROMANIA”, stema țării, anul emisiunii „2025” și valoarea nominală „10 LEI”.

Pe revers se regăsesc portretul, numele și semnătura Henriettei Yvonne Stahl, alături de anii de viață „1900–1984”.

Tiraj și distribuție

Moneda este realizată din argint, ambalată în capsule de metacrilat transparent și însoțită de certificate de autenticitate redactate în română, engleză și franceză, semnate de guvernatorul BNR și casierul central.

Tirajul maxim este de 5.000 de exemplare, fiecare având putere circulatorie pe teritoriul României. Distribuția se va face prin sucursalele regionale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

