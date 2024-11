Rata anuală a inflației este prognozată să crească la 4,9% în 2024, înainte de a scădea la 3,5% în 2025 și la 3,3% în 2026, conform declarațiilor lui Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al BNR.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul conferinței „INVEST in Hospitality Properties in the CEE Region”, unde acesta a prezentat un mesaj oficial din partea guvernatorului Mugur Isărescu.

„În ceea ce privește perspectiva apropiată, potrivit noilor date și evaluări la nivelul Băncii Centrale, rata anuală a inflației se va mări probabil la 4,9% la finele anului curent, apoi se va reduce la 3,5% la finele anului 2025, la 3,3% la finele trimestrului trei 2026. S-a observat că evoluția fluctuantă și nivelurile mai ridicate ale ratelor anuale ale inflației sunt atribuibile prioritar unor efecte de bază în dublul sens, asociate inclusiv modificărilor legislative în domeniul energiei aplicate în luna aprilie 2024, dar și secetei severe din acest an”, se arată în mesajul guvernatorului BNR.

Cristian Popa a subliniat că situația fiscal-bugetară contribuie semnificativ la presiunile inflaționiste, alături de incertitudinile legate de prețurile energiei și alimentelor, modificările legislative și evoluția cotațiilor materiilor prime, toate agravate de tensiunile geopolitice.

Economia României: riscuri și perspective

Potrivit mesajului prezentat, economia României a fost susținută în 2024 în principal de consumul privat, dar și de o creștere semnificativă a costului unitar cu forța de muncă în sectorul privat.

De asemenea, oficialul BNR a avertizat asupra riscurilor ce pot apărea din politicile fiscale și de venituri, în contextul măsurilor fiscale planificate pentru 2025. Acestea urmăresc reducerea deficitului bugetar conform cerințelor noului cadru de guvernanță al Uniunii Europene.

Popa a atras atenția și asupra escaladării tensiunilor geopolitice, precum războiul din Ucraina și conflictele din Orientul Mijlociu, precum și asupra impactului acestora asupra perspectivelor economice globale.

În același timp, el a evidențiat importanța atragerii accelerate a fondurilor europene și a utilizării acestora pentru a stimula creșterea economică pe termen lung.