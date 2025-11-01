Tot mai multe magazine online au dat startul campaniilor de Black Friday, atrăgând clienții cu oferte spectaculoase. Cât de reale sunt însă?

Potrivit specialiștilor în securitate cibernetică, perioada reducerilor, cum este cea de Black Friday, aduce și un val de tentative de fraudă online, de la site-uri clonă până la mesaje false de tip phishing.

„Este foarte important ca în această perioadă să fim atenți la orice detaliu, pentru că atacatorii cibernetici pot profita de apetitul nostru crescut pentru cumpărături”, avertizează experții citați de Știrile ProTV.

Semnele unei posibile fraude

Cele mai întâlnite metode de înșelăciune online includ:

site-uri false care copiază în detaliu paginile magazinelor cunoscute;

emailuri și mesaje de tip phishing, care par expediate de companii reale;

cereri de plată prin metode nesigure, ce pot duce la furtul datelor de pe card.

Răzvan Stoica, expert în securitate cibernetică, recomandă verificarea atentă a paginilor înainte de a efectua o plată:

„Este foarte important să verificăm ca adresa site-ului să fie una securizată, să înceapă cu https și să aibă lăcățelul în bara site-ului, să ne asigurăm că domeniul este corect, este scris corect, nu trebuie accesate linkurile din surse necunoscute, nu trebuie furnizate date personale sau coduri primite prin SMS.”

Reducerile uriașe – semnal de alarmă

Experții atrag atenția că reducerile mai mari de 60% sunt rare, chiar și în perioadele de Black Friday. Prin urmare, ofertele „prea bune ca să fie adevărate” ar trebui privite cu suspiciune.

De asemenea, este esențial ca magazinul de unde comandați să aibă o politică clară de retur, care să permită returnarea produselor și rambursarea banilor.

Ce trebuie să faceți dacă ați fost victima unei fraude

Dacă observați tranzacții suspecte în contul bancar, contactați imediat banca pentru blocarea cardului, sesizați poliția și raportați incidentul la Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

