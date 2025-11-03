Tinerii între 20 și 39 de ani utilizează cel mai frecvent metodele moderne de plată, precum Apple Pay, Google Pay sau Click to Pay, apreciind rapiditatea și securitatea acestora

Sezonul reducerilor de Black Friday 2025 se anunță extrem de activ, aproximativ 73% dintre români declarând că intenționează să facă achiziții, arată un studiu realizat de PayU GPO România, împreună cu Reveal Marketing Research, pe un eșantion reprezentativ de peste 1.000 de persoane. Bugetul mediu alocat cumpărăturilor este de circa 1.100 lei, cei mai pregătiți fiind românii cu vârste între 30 și 39 de ani și venituri lunare între 3.000 și 8.000 lei.

Analiza arată că plățile digitale se consolidează ca principală metodă de achiziție: aproape jumătate dintre respondenți (49%) vor plăti direct online cu cardul, 9% optează pentru plata în rate online, 7% aleg portofele digitale, iar 2% soluții de tip Buy Now, Pay Later. Plata la livrare rămâne prezentă, însă ponderea acesteia scade, fiind preferată de 28% dintre cumpărători. Tinerii între 20 și 39 de ani utilizează cel mai frecvent metodele moderne de plată, precum Apple Pay, Google Pay sau Click to Pay, apreciind rapiditatea și securitatea acestora.

Studiul relevă, de asemenea, că românii se pregătesc din timp pentru eveniment: 44% urmăresc prețurile înainte de startul campaniilor, 37% compară ofertele mai multor retaileri, 31% stabilesc bugetul în avans, iar 30% își salvează produsele în coș pentru achiziție rapidă. În plus, 19% se abonează la newslettere pentru oferte exclusive.

Cele mai populare categorii de produse sunt IT&C (50%), modă și accesorii (47%), frumusețe și sănătate (42%) și casă & deco (36%), urmate de produse pentru copii și FMCG (24% fiecare), călătorii și experiențe (23%), mâncare livrată acasă (15%), auto (11%) și asigurări (10%). Femeile preferă produsele de modă, frumusețe și decorațiuni, iar bărbații se orientează către IT&C și auto.

„Black Friday 2025 confirmă consolidarea plăților digitale ca principală opțiune de plată în comerțul online. Consumatorii români sunt tot mai orientați către soluții rapide, sigure și integrate în experiența lor digitală, iar comercianții care adoptă metode moderne de plată vor beneficia de conversii mai mari și de clienți mai loiali”, afirmă Elena Gheorghe, Country Manager PayU GPO România și Ungaria.

În acest context, PayU GPO România va organiza pe 7 noiembrie un eveniment live-maraton, comunicând în timp real date și trenduri despre tranzacțiile realizate în cea mai importantă zi a comerțului online românesc. Transmisiunea va fi disponibilă pe Facebook și YouTube, alături de parteneri și jucători cheie ai ecosistemului e-commerce local.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube