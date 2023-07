Bergodi, pregătit pentru Rapid: “Sunt bucuros ca am revenit în Giulești”

Bergodi a făcut câteva declarații după instalarea sa la noua echipă, Rapid București. El susține că e foarte bucuros pentru că s-a întors în Giulești.

“Sunt mulţumit şi bucuros că am revenit în Giuleşti la această echipă minunată. Mă bucur că am fost luat în considerare de conducere şi sper să fac lucruri bune aici. Sper că va fi un mandat bun, începem un campionat important. Eu am venit după o perioadă de pregătire făcută de un alt antrenor, dar nu se poate spune că a început campionatul, nu am intrat încă în cursă. Sper că va fi bine, am venit cu entuziasm, cu suflet şi motivaţie pentru a face un lucru bun în acest an. Normal că e foarte greu acum, cu Adi Mutu s-a lucrat altceva în cantonament, dar nu mă sperie nimic. Nu am o baghetă magică, însă eu unde am mers nu m-am speriat de nimic, chiar dacă au fost situaţii grele. Mai sunt 4 zile până la meciul cu Sepsi, Dumnezeu mi-a dat în prima etapă fosta echipă… aşa este destinul antrenorilor. În urmă cu o lună şi jumătate eram la Sepsi şi câştigam finala Cupei României, e normal să cunosc jucătorii de acolo. Dar ei au acum un antrenor foarte bun (n.r. – Liviu Ciobotariu), vor veni în Giuleşti cu un moral foarte bun după ce au câştigat Supercupa. Eu le cunosc minusurile şi plusurile, însă e o echipă de temut”, a afirmat el, potrivit Agerpres.

“Nu e un impediment pentru mine că s-a jucat în pregătire cu 3 fundaşi centrali. Acum trebuie să vedem repede cum se descurcă jucătorii la antrenamente şi să alegem un sistem de joc. Eu îi cunosc pe jucătorii Rapidului, am jucat anul trecut împotriva lor, pe 6 dintre ei i-am avut şi elevi. Şi atunci am încredere. Am amintiri frumoase de la Supercupa câştigată cu Rapid în 2007. Acesta este ultimul trofeu câştigat de Rapid şi mă bucur pentru că e un club extraordinar aici, cu suporteri minunaţi. Acum ne dorim să facem o performanţă adevărată la Rapid. Eu am încredere în munca mea şi cred că se poate face treabă bună aici”, a adăugat italianul aflat la al treilea mandat la gruparea giuleşteană.

