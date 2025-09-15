Becali răbufnește după pasul greșit al lui FCSB! „Echipă de Divizia B. Un an pierdut”

Patronul roș-albaștrilor a criticat dur jucătorii după remiza cu Csikszereda și a anunțat că ia în calcul să meargă la antrenamente.

FCSB a terminat la egalitate, scor 1-1, pe terenul celor de la Csikszereda, în etapa a 9-a din Superligă. Rezultatul a declanșat furia lui Gigi Becali, care s-a declarat devastat și a transmis că echipa nu va reuși să intre în play-off în acest sezon.

Patronul campioanei a criticat dur prestația jucătorilor săi, pe care i-a acuzat că nu se implică suficient în joc și că nu respectă principiile tactice cerute.

„Am pierdut un an. De unde să mai intrăm în play-off?! Nu e vorba de puncte, e vorba că nu jucăm nimic. Zice lumea că recuperăm, dar ne bate și Botoșani, și Petrolul, nu mai avem cum să recuperăm. Nu mai ai cum să ajungi în play-off. Cum să intri în play-off? Dacă nu se mișcă echipa în teren, cum să câștigi?”, a spus Becali la Digi Sport 1.

Jucătorii, luați la rând de patron

Latifundiarul din Pipera a intrat în detalii și a criticat în mod direct mai mulți fotbaliști.

„Miculescu e jucător de meciuri tari, ca să câștige dueluri. Aici ce să câștige? Era vorba să îi ia unu la unu. Dar cum să dai bufa bufa cu Csikszereda. Le era frică să mai joace. Olaru a întors mingea de 7 ori în careu, în loc să dea la poartă. Graovac primește mingea și o dă în corner fără să-l atace nimeni. Bîrligea e cel mai bun, dar driblează continuu, nu dă pase”, a tunat patronul FCSB.

Acesta a transmis și că în iarnă are de gând să aducă întăriri:

„În iarnă trebuie un fundaș central, deși Baba mi-a plăcut extraordinar de mult. Poate și un mijlocaș, că fără Șut… Nici Lixandru nu a fost bine”, a precizat Becali.

Nemulțumit de atitudinea din teren, el a mers mai departe cu amenințările:

„Asta e echipă de Divizia B. M-am gândit să merg la antrenament. Dacă nu joacă repede, opresc antrenamentul. Sau o să schimb în minutul 15. Care nu aleargă îl schimb în minutul 15, 20”, a continuat patronul roș-albaștrilor.

Becali a subliniat că FCSB nu mai are cum să recupereze în campionat dacă nu schimbă radical jocul:

„Dacă intrăm în play-off, ne batem la campionat, dar nu ai cum să intri, că nu joacă echipa nimic. Sper la locul 7 și să jucăm barajul. În Cupă nu ar fi așa de ușor”, a încheiat Gigi Becali.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!