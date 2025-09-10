Becali, la un pas să-l ia pe Louis Munteanu! Transferul a picat în ultima zi de mercato

Patronul FCSB spune că s-a înțeles cu Ioan Varga, dar atacantul nu putea fi trecut pe lista UEFA.

Gigi Becali a dezvăluit că a fost foarte aproape să-l transfere pe Louis Munteanu (23 de ani) de la CFR Cluj în ultima zi a perioadei de mercato din România, 8 septembrie. Patronul FCSB a explicat că ajunsese la un acord cu Ioan Varga, însă a renunțat în ultimul moment din motive legate de lista UEFA pentru Europa League.

„Am fost la un milimetru de transferul lui Munteanu”

Latifundiarul din Pipera a explicat că mutarea era practic rezolvată, dar a considerat inutilă aducerea atacantului în acel moment:

„Am fost la un milimetru de transferul lui Munteanu. Să spun o chestie. A rămas să fie între noi. Dacă, de exemplu, puteam să îl pun pe listă, era la noi. Lista UEFA era făcută, era la mine. Și mai este o chestie. Nu puteam în ultima zi să fac și control medical și toate. Nu mă întreba de preț pentru că a rămas între mine și Taty (n.r. Ioan Varga) să rămână între noi.”

Becali a subliniat că pentru el prioritatea rămâne performanța europeană, iar fără posibilitatea de a-l înscrie pe lista UEFA, transferul nu ar fi avut sens:

„Dacă puteam să îl pun pe lista UEFA, era deja luat. Pentru ce să îl iei? Îl luam ca să fac performanță europeană, dar dacă nu puteam să îl trec pe listă? După mi-a spus MM. Ce să facem, nu putem să îl punem pe listă.”

În ciuda eșecului negocierilor din septembrie, patronul roș-albaștrilor nu renunță la ideea de a-l aduce pe Louis Munteanu la FCSB și a anunțat că va încerca din nou în iarnă:

„Hai să vedem în iarnă. Că în iarnă, dacă mă calific mai departe în Europa, după aia, da, poate fi pus pe listă, mai discutăm. Acum nu are rost să discutăm.”

După victoria cu Aberdeen (3-0) din 28 august, Gigi Becali afirmase că este gata să ofere 4,5 milioane de euro pentru atacantul CFR-ului. Deși mutarea nu s-a concretizat, interesul pentru jucător rămâne, următoarea fereastră de transferuri fiind decisivă pentru un posibil acord.

