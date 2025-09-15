Barcelona, spectacol total cu Valencia! „Pedepsitul” Raphinha a intrat și a făcut show

Brazilianul a marcat de două ori în repriza a doua, iar catalanii au câștigat cu 6-0 pe Johan Cruyff Stadium.

Barcelona a defilat în etapa a 4-a din La Liga, reușind un 6-0 categoric în fața Valenciei. Trupa lui Hansi Flick a jucat pe Johan Cruyff Stadium, arena de 6.000 de locuri din Sant Joan Despi, din cauza faptului că nu a primit autorizația pentru a evolua pe noul Camp Nou, iar Montjuic nu este disponibil.

Startul partidei a adus câteva ocazii ratate de catalani, dar Fermin Lopez a reușit să spargă gheața în minutul 29, după o combinație excelentă cu Ferran Torres.

Raphinha, de la pedeapsă la erou

La pauză, Flick a făcut schimbarea așteptată: l-a scos pe tânărul Roony Bardghji și l-a trimis pe teren pe Raphinha, lăsat inițial pe bancă după ce întârziase la ultimul antrenament. Brazilianul a avut impact imediat și a punctat în minutul 54, după o centrare a lui Marcus Rashford.

Două minute mai târziu, Fermin Lopez a reușit „dubla” cu un șut puternic de la distanță, iar Valencia nu a mai reușit să răspundă. Raphinha și-a completat și el dubla în repriza secundă, profitând de o eroare în apărarea oaspeților.

Robert Lewandowski, introdus și el pe parcurs, a închis spectacolul cu două goluri în minutele 76 și 86, stabilind scorul final: 6-0 pentru Barcelona.

Un moment special a fost revenirea lui Marc Bernal, tânărul de 18 ani care a jucat primele minute după mai bine de un an, fiind accidentat grav în august 2024.

Barcelona rămâne în apropierea liderului Real Madrid

După succesul categoric cu Valencia, catalanii au urcat pe locul secund în La Liga, cu 10 puncte, la două lungimi în spatele rivalilor de la Real Madrid. „Liliecii” se află pe poziția a 10-a, cu 4 puncte.

În etapa viitoare, Barcelona va primi vizita celor de la Getafe, în timp ce Valencia va juca acasă cu Athletic Bilbao. Până atunci însă, echipa lui Hansi Flick va debuta în Liga Campionilor, joi, 18 septembrie, în deplasare la Newcastle, pe St. James’s Park.

