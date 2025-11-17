Barcelona revine în sfârșit pe Camp Nou

FC Barcelona se întoarce în acest weekend pe stadionul Spotify Camp Nou, după aproape doi ani de exil pe Stadionul Olimpic din Montjuïc. Clubul a confirmat că partida de sâmbătă din LaLiga, împotriva lui Athletic Bilbao, se va juca pe arena aflată încă în renovare, după ce luni a primit licența oficială din partea autorităților locale.

Capacitate limitată la 45.401 de spectatori

Lucrările de modernizare continuă, însă noua autorizație permite accesul a maximum 45.401 de suporteri. Este o creștere semnificativă față de limita anterioară de 25.991 de locuri, pe care clubul o considera insuficientă pentru o revenire viabilă financiar.

Barça a organizat deja un eveniment-test la începutul lui noiembrie, când aproape 23.000 de fani au participat la un antrenament deschis, președintele Joan Laporta catalogând testul drept un succes.

Revenire amânată de multiple ori

Camp Nou este închis pentru renovare încă din 2023, iar planul inițial prevedea revenirea echipei până la finalul lui 2024. Mai multe termene au fost depășite, dar clubul a depus săptămâna trecută documentația pentru extinderea capacității și a primit aprobarea mult așteptată luni.

Program încărcat la revenirea acasă

Meciul cu Athletic deschide o serie intensă pentru catalani: urmează deplasarea la Chelsea în Champions League și apoi dueluri consecutive pe teren propriu cu Alavés și Atlético Madrid, care vor beneficia de noua locație.

Rămâne incert dacă partida de Champions League cu Frankfurt, programată pe 9 decembrie, va avea loc la Camp Nou sau la Stadionul Olimpic. Regulile UEFA privind schimbarea stadionului în timpul sezonului sunt mai stricte, dar Laporta este optimist, precizând că există planuri pentru ajustările necesare, inclusiv pentru zona oficială acoperită.

