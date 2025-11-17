Anglia, de neoprit! Calificare perfectă la Mondialul din 2026, fără gol primit și cu un record egalat după 70 de ani

Naționala lui Thomas Tuchel a câștigat grupa K cu maximum de puncte și a repetat performanța Iugoslaviei din 1954.

Selecționata Angliei a încheiat în mod spectaculos preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Echipa pregătită de Thomas Tuchel a învins Albania, scor 2-0, la Tirana, și a încheiat grupa K cu un parcurs perfect: 8 victorii din 8 meciuri, 22 de goluri marcate și niciunul primit.

Deși calificarea era deja asigurată, englezii și-au arătat din nou forța. Harry Kane, căpitanul echipei și golgheterul all-time al Albionului, a reușit o „dublă” care a decis meciul și i-a adus un nou record personal.

Anglia, calificare istorică fără gol primit

Performanța reușită de Anglia este una extrem de rară în fotbalul mondial. Conform OptaJoe, doar Iugoslavia reușise anterior să câștige o grupă de calificare la Mondial cu maximum de puncte și fără să primească gol. S-a întâmplat în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 1954, însă atunci sistemul competițional presupunea doar patru meciuri disputate, față de cele opt jucate acum de Anglia.

Astfel, echipa lui Tuchel egalează un record vechi de 70 de ani, demonstrând soliditatea unei generații care combină talentul ofensiv cu o disciplină defensivă impecabilă.

Situația finală în grupa K

Anglia – 24 puncte (22-0 golaveraj) Albania – 14 puncte Serbia – 9 puncte Letonia – 5 puncte Andorra – 1 punct

„Cenușăreasa” grupei, Andorra, a încheiat preliminariile cu un singur punct, în timp ce Serbia a ratat inclusiv barajul, deși pornea cu șanse reale de calificare.

Harry Kane, dublă și record personal

În victoria cu Albania, Harry Kane (32 de ani) a fost din nou omul decisiv. Cu cele două goluri marcate la Tirana, atacantul lui Bayern Munchen a ajuns la 78 de reușite pentru Anglia, depășindu-l pe legendarul Pele (77 de goluri pentru Brazilia) în clasamentul all-time al golgeterilor la nivel internațional.

Diferența e că englezul a atins această bornă în 112 selecții, în timp ce Pele o făcuse în doar 92 de meciuri.

În actualul sezon, Kane traversează o formă excepțională: 23 de goluri și 3 pase decisive pentru Bayern, în doar 17 partide oficiale.

Anglia privește spre Mondial cu încredere totală

Thomas Tuchel, selecționerul adus în 2024 pentru a duce Anglia la primul titlu mondial după 1966, a reușit să creeze o echipă cu un stil de joc eficient și matur. În preliminarii, britanicii au avut o medie de 2,75 goluri pe meci și nu au fost conduși niciodată pe tabelă.

Cu o generație condusă de Kane, Bellingham, Foden și Rice, Anglia se anunță una dintre favoritele la titlu la turneul final din SUA, Mexic și Canada din vara lui 2026.

