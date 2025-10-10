Barcelona, în criză totală înainte de El Clasico! Dani Olmo s-a accidentat și lista indisponibililor e tot mai lungă

Cu doar două săptămâni înainte de marele duel cu Real Madrid, FC Barcelona se confruntă cu un val de accidentări care complică misiunea lui Hansi Flick.

Problemele medicale continuă să lovească în plin echipa catalană. FC Barcelona a primit o nouă veste proastă din cantonamentul naționalei Spaniei: Dani Olmo, unul dintre jucătorii de bază ai echipei, s-a accidentat și riscă să lipsească o perioadă mai lungă, chiar înainte de El Clasico programat pe 26 octombrie, pe „Santiago Bernabeu”.

Mijlocașul ofensiv a acuzat dureri la gambă în timpul antrenamentului de joi seară și nu a mai putut continua ședința de pregătire. Primele evaluări indică o leziune musculară, iar jucătorul va fi supus astăzi unor investigații suplimentare. Presa iberică notează că Olmo va rata aproape sigur partida Spaniei cu Georgia din preliminariile Cupei Mondiale 2026, dar există temeri că ar putea fi indisponibil și pentru meciurile Barcelonei.

Echipa lui Hansi Flick se află deja într-o situație dificilă, cu numeroși titulari accidentați. Lista absențelor este impresionantă: Joan Garcia, Ter Stegen, Gavi, Fermin Lopez, Raphinha și Lamine Yamal se află în prezent în afara lotului, iar Dani Olmo riscă să li se alăture.

Hansi Flick are lotul decimat înainte de duelul cu Real Madrid

Barcelona vine după o serie de rezultate dezamăgitoare: înfrângerea cu PSG în Liga Campionilor și eșecul dur cu Sevilla, scor 1-4, în La Liga. În aceste condiții, pauza competițională ar fi trebuit să ofere răgazul ideal pentru refacerea moralului și recuperarea jucătorilor accidentați, însă veștile din ultimele zile complică serios planurile antrenorului german.

În cazul în care Raphinha, Lamine Yamal și Dani Olmo nu se vor reface la timp, FC Barcelona riscă să abordeze marele duel cu Real Madrid cu doar câteva soluții viabile în ofensivă. Hansi Flick s-ar putea baza doar pe Lewandowski, Ferran Torres, Marcus Rashford și tânărul Roony Bardghji, transferat în vară și încă în proces de adaptare la nivelul cerut de club.

„Este o perioadă dificilă, dar avem încredere că medicii vor face tot posibilul pentru a recupera jucătorii importanți până la El Clasico. Vom lupta cu ce avem și vom arăta spiritul Barcelonei, indiferent de situație.”, ar fi spus o sursă din anturajul echipei, citată de presa spaniolă.

Pentru Barcelona, obiectivul imediat este clar: recuperarea cât mai multor titulari pentru derby-ul cu Real Madrid. Până atunci, echipa are două meciuri cruciale de gestionat — cu Girona în campionat și cu Olympiacos în Liga Campionilor — ambele programate pe teren propriu.

Staff-ul medical lucrează contra-cronometru pentru refacerea lui Ter Stegen, Raphinha și Yamal, dar surse apropiate clubului susțin că este puțin probabil ca toți să fie apți la ora meciului de pe „Bernabeu”.

Situația devine cu atât mai delicată cu cât Barcelona a pierdut și prima poziție în clasament, iar El Clasico se anunță un moment-cheie al sezonului. Pentru Hansi Flick, confruntarea cu Real Madrid ar putea reprezenta fie începutul redresării, fie confirmarea unei crize profunde.

