Barcelona are un nou fenomen! Puștiul de 11 ani care a marcat 100 de goluri în 27 de meciuri

Destiny Kosiso Ejiofor John este deja comparat cu Lamine Yamal și atrage atenția presei internaționale.

La doar 11 ani, Destiny Kosiso Ejiofor John este considerat cel mai nou mare talent scos de La Masia, academia legendară a Barcelonei. Cifrele sale par ireale: sezonul trecut, a înscris nu mai puțin de 100 de goluri în 27 de partide la echipa de juniori, iar apoi a trecut la selecția U12, unde a continuat în același ritm, cu 31 de reușite în 14 meciuri.

Presa internațională îl vede deja drept „noul Lamine Yamal”, puștiul de 18 ani care a devenit titular la Barcelona, campion european cu Spania și inclus în echipa FIFA a anului 2024.

Performanțe incredibile la turneele de juniori

Destiny s-a remarcat încă de la începutul anului, când Barcelona a câștigat Cupa Iscar la categoria U11, învingând Real Madrid cu 4-2 în finală. Weekendul trecut, el a strălucit din nou, reușind o triplă în victoria cu 7-1 din finala prestigiosului turneu Jordi Pitarque Cepria.

Rezultatele sale impresionante au atras deja atenția fanilor și a presei, iar conform publicației The Sun, agentul Pini Zahavi a contactat familia pentru a-l reprezenta.

Tatăl său, Ejike Paschal, fost jucător în liga a treia spaniolă, a explicat că talentul nu este întâmplător: „Prin harul lui Dumnezeu, am trei copii la Barcelona. Toți trei au performanțe bune, dar Destiny, în opinia mea, este puțin mai bun la acest nivel.”

La Masia, fabrică de talente pentru viitor

Academia catalană continuă să producă jucători importanți într-o perioadă dificilă pentru club. În ultimii ani, Barcelona a promovat constant tineri precum Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Hector Fort, Gavi, Fermin Lopez sau Alejandro Balde.

Acum, Destiny Kosiso Ejiofor John pare să fie următorul mare nume din această serie, un puști care deja rescrie statistici la nivel juvenil și care ar putea, în timp, să calce pe urmele idolilor săi de pe Camp Nou.

