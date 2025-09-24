Bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Donald Trump pe un teren de golf din Florida, în 2024, a încercat să se înjunghie în gât cu un stilou la scurt timp după ce a fost găsit vinovat de toate acuzațiile, marți, scrie AP. Ofițerii l-au imobilizat rapid și l-au scos din sala de judecată, potrivit politico.com.

Juriul, format din cinci bărbați și șapte femei, l-a găsit pe Ryan Routh vinovat de toate capetele de acuzare după două ore de deliberări.

După ce jurații au părăsit sala, Routh a încercat să se înjunghie în gât cu un stilou. Polițiștii l-au înconjurat, l-au ridicat și l-au scos din sală.

Fiica sa, Sara Routh, striga: „Tată, te iubesc, nu face nimic. Te voi scoate de aici. El nu a rănit pe nimeni”





Ea a continuat să strige în sală în timp ce tatăl ei era târât afară, afirmând că procesul împotriva lui a fost aranjat. Apoi a ieșit din tribunal și a așteptat lângă poarta de pază ca tatăl său să fie transportat la închisoare.

Câteva minute mai târziu, Routh a fost readus în sala de judecată, încătușat, fără sacou și cravată, dar fără urme de sânge pe cămașă. Judecătorul a anunțat că va fi condamnat pe 18 decembrie, la ora 9:30, riscând închisoare pe viață.

Avocații de rezervă ai lui Routh nu au făcut niciun comentariu după verdict.

El fusese acuzat de tentativă de asasinat asupra unui candidat prezidențial important, deținere de armă de foc pentru comiterea unei infracțiuni violente, agresiune asupra unui ofițer federal, deținere de armă și muniție ca infractor condamnat și deținere de armă cu seria ștearsă. Routh pledase nevinovat și s-a apărat singur.

Procurorii au declarat că Routh a complotat să-l ucidă pe Trump timp de săptămâni, înainte de a ținti cu o pușcă prin tufișuri pe 15 septembrie 2024, când acesta juca golf la clubul său din West Palm Beach.

Routh s-a apărat spunând juraților că nu voia să ucidă pe nimeni în acea zi

„Mi-e greu să cred că a avut loc o crimă dacă nu s-a apăsat pe trăgaci”, a spus el, subliniind că îl putea vedea pe Trump la gaura a șasea și că ar fi putut trage și într-un agent al Serviciului Secret care l-a confruntat, dacă ar fi vrut să rănească pe cineva.

În vârstă de 59 de ani, Routh a ales să nu depună mărturie. Și-a încheiat apărarea luni dimineață, după ce a interogat trei martori (un expert în arme de foc și doi martori de caracter) timp de aproximativ trei ore, comparativ cu cele șapte zile în care procurorii au audiat 38 de martori.

Procurorul general Pam Bondi a scris pe X că verdictul „ilustrează angajamentul Departamentului Justiției de a pedepsi pe cei care recurg la violență politică”

„Această tentativă de asasinat nu a fost doar un atac asupra președintelui nostru, ci o ofensă la adresa națiunii noastre”, a spus Bondi.

Verdictul are un mesaj clar

„O tentativă de asasinare a unui candidat prezidențial este un atac la Republica noastră și la drepturile fiecărui cetățean”, a declarat adjunctul procurorului general, Todd Blanche. „Departamentul de Justiție îi va urmări neobosit pe cei care încearcă să reducă la tăcere vocile politice, iar niciun dușman, străin sau intern, nu va reduce la tăcere voința poporului american”.

Judecătoarea federală Aileen Cannon a aprobat cererea lui Routh de a se reprezenta singur, după două audieri în iulie. Curtea Supremă a SUA stabilește că inculpații au dreptul să se apere singuri dacă pot demonstra judecătorului că sunt competenți să renunțe la avocat. Foștii avocați ai lui Routh au rămas ca avocați de rezervă și au fost prezenți în instanță pe durata procesului.

Un agent al Serviciului Secret a mărturisit că l-a observat pe Routh înainte ca Trump să apară în vizor. Routh a îndreptat arma spre el, iar agentul a deschis focul, determinându-l să arunce arma și să fugă fără să tragă.

Forțele de ordine au avut ajutorul unui martor care a spus că a văzut un bărbat fugind după ce a auzit împușcături. Martorul a fost transportat cu elicopterul poliției pe o autostradă din apropiere, unde Routh a fost arestat, confirmând că era aceeași persoană.

Cu doar nouă săptămâni înainte, Trump supraviețuise unei tentative de asasinat în timpul campaniei din Butler, Pennsylvania. Atacatorul trăsese opt focuri, unul dintre gloanțe zgâriindu-i urechea. A fost ucis ulterior de un lunetist al Serviciului Secret.

Routh, muncitor în construcții din Carolina de Nord, se mutase recent în Hawaii

Autoproclamat lider mercenar, el vorbea frecvent despre planurile sale periculoase de a se implica în conflicte din lume.

La începutul războiului Rusiei în Ucraina, a încercat să recruteze soldați din Afganistan, Moldova și Taiwan pentru a lupta împotriva rușilor. În orașul său natal Greensboro, Carolina de Nord, a fost arestat în 2002 după ce a refuzat să oprească mașina și s-a baricadat cu o armă automată și o „armă de distrugere în masă”, care s-a dovedit a fi un exploziv cu fitil de 25 cm.

În 2010, poliția a percheziționat un depozit al lui Routh și a găsit peste 100 de obiecte furate, de la unelte și materiale de construcții până la caiace și căzi cu hidromasaj. În ambele dosare penale, judecătorii i-au dat doar probațiune sau sentință cu suspendare.

Pe lângă acuzațiile federale, Routh a pledat nevinovat și la acuzații statale de terorism și tentativă de omor.

