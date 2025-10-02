Premierul Ilie Bolojan afirmase, recent, că o tăiere de 10% din sumele alocate partidelor „nu ar fi o catastrofă”, sugerând că măsura ar putea fi inclusă în rectificarea bugetară

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, miercuri, că o eventuală reducere a subvențiilor acordate partidelor politice nu poate fi făcută unilateral de Guvern, ci doar în urma unei decizii comune a formațiunilor din Coaliția de guvernare.

Declarația vine în contextul în care premierul Ilie Bolojan afirmase recent că o tăiere de 10% din sumele alocate partidelor „nu ar fi o catastrofă”, sugerând că măsura ar putea fi inclusă în rectificarea bugetară.

„În cadrul rectificării am făcut două modificări: am stopat reținerea de 10% aplicată bugetului AEP, adică aproximativ 51 de milioane de lei, și am alocat 169 de milioane de lei, sumă necesară pentru a acoperi obligațiile legale restante. Dacă nu făceam această alocare, s-ar fi creat arierate”, a explicat Nazare.

Întrebat de ce nu au fost diminuate sumele alocate partidelor, ministrul a precizat că un astfel de pas poate fi făcut doar politic. „Dacă în Coaliție se decide ajustarea nivelului subvențiilor, noi vom aplica imediat această decizie printr-un act normativ. În prezent, nu există o astfel de hotărâre. Personal, mi-aș dori economii peste tot, dar în cazul AEP decizia aparține Coaliției. Nu pot trece peste ea”, a punctat oficialul.

Datele arată că, de la începutul anului și până în august, partidele au încasat peste 150 de milioane de lei sub formă de subvenții. Dacă nu se modifică nimic până la sfârșitul lui 2025, suma totală ar putea ajunge la aproape 284 de milioane de lei, dublu față de nivelul din vară.

Premierul Bolojan promisese în iulie o reducere a acestor sume odată cu rectificarea bugetară. Până acum însă, nu s-a operat nici o modificare, iar liderii partidelor din coaliție au evitat să ofere un răspuns clar, privind dimensiunea eventualei tăieri.

Cea mai mare parte din fondurile publice încasate de partide continuă să fie direcționată către contracte cu presa și activități de propagandă politică, un subiect asupra căruia PSD și PNL refuză de ani întregi să ofere detalii.

Pentru perioada ianuarie – iulie 2025, cheltuielile raportate pentru comunicare și publicitate politică au fost următoarele:

PSD: 60,1 milioane lei

AUR: 16 milioane lei

PNL: 8 milioane lei

USR: 4,7 milioane lei

Partidele din coaliția de guvernare au convenit, totuși, ca în 2026 subvențiile să fie reduse cu 40% față de 2024, adică până la 230 de milioane de lei, o sumă apropiată de cea din 2023, înaintea anului electoral.

