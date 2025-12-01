6.6 C
Băncile ruse pregătesc restructurarea datoriei Căilor Ferate

EconomieEconomie internaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Dana Macsim
de Dana Macsim

Căile Ferate Ruse, cel mai mare angajator comercial din țară, cu aproximativ 700.000 de angajați, înregistrează o datorie totală de 4.000 de miliarde de ruble (50,8 miliarde de dolari)

Băncile rusești sunt dispuse să amâne plățile și să restructureze o parte din datoriile Căilor Ferate Ruse, cu condiția ca Banca Centrală să nu majoreze cerințele de rezervă pentru aceste împrumuturi, a declarat Andrei Kostin, directorul general al VTB, într-un interviu acordat agenției Reuters.

Căile Ferate Ruse, cel mai mare angajator comercial din țară, cu aproximativ 700.000 de angajați, înregistrează o datorie totală de 4.000 de miliarde de ruble (50,8 miliarde de dolari). VTB, a doua cea mai mare bancă din Rusia și cel mai mare creditor al companiei, participă la discuții săptămânale cu guvernul și reprezentanții Băncii Centrale, privind modul de gestionare a împrumuturilor.

Declinul veniturilor companiei, pe fondul încetinirii economiei de război și al costurilor ridicate ale datoriei, a intensificat nevoia unor măsuri de salvare. Moscova explorează mai multe opțiuni, inclusiv creșterea tarifelor de transport pentru marfă, majorarea subvențiilor, reduceri de taxe sau utilizarea Fondului Național de Avere. Printre propunerile discutate se află și plafonarea dobânzilor la 9% sau conversia unei părți a datoriilor în acțiuni, ceea ce ar oferi băncilor de stat participații în companie.

Pentru prima jumătate a anului 2025, Căile Ferate Ruse au raportat o datorie netă de 3.300 miliarde de ruble, inclusiv 1.800 miliarde de ruble pe termen scurt, o creștere de circa 700 miliarde de ruble față de sfârșitul anului trecut. Problemele companiei reflectă dificultățile economiei ruse de război: firme prea mari pentru a fi lăsate să falimenteze și îndatorări masive către bănci de stat, într-un context al cheltuielilor record pentru armată.

Căile Ferate Ruse rămân un indicator esențial al sănătății economice a Rusiei, operând a treia cea mai extinsă rețea feroviară din lume, după Statele Unite și China, și transportând pasageri și marfă de la Pacific până la Marea Neagră și Marea Baltică.

Dana Macsim
Dana Macsimhttps://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.
Ultima oră
Pe aceeași temă

