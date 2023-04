Avioanele britanice Typhoon au interceptat avioane de luptă și spionaj rusești, aproape de spațiul aerian NATO

Avioanele britanice Typhoon au interceptat o pereche de avioane de luptă rusești și un avion de spionaj care zburau deasupra Mării Baltice, aproape de spațiul aerian al NATO.

În cadrul unei misiuni comune cu Forțele Aeriene Germane, piloții britanici de la RAF au interceptat cele trei aeronave rusești deasupra Golfului Finlandei.

RAF a anunțat că unul dintre aparatele de zbor a fost identificat ca fiind un avion de informații rusesc care zbura dinspre Rusia continentală spre enclava Kaliningrad, situată în apropierea Poloniei, potrivit jurnalul.ro.

Mai multe avioane rusești au fost interceptate în spațiul aerian al NATO, într-o încercare a Rusiei de spionaj în apropiere de Marea Baltică

Acesta a fost întâmpinat de două avioane de vânătoare rusești cu baza în Kaliningrad, care au zburat cu el spre sud prin zona de zbor estoniană.

Avioanele Typhoon ale RAF și germane au escortat aeronava prin zonă înainte de a o preda forțelor aeriene suedeze.

„Vedem deseori avioane militare rusești care zboară deasupra Mării Baltice, așa că aceasta a fost o interceptare de rutină pentru noi. Cu toate acestea, importanța interceptării acestor avioane și angajamentul nostru pentru apărarea colectivă a spațiului aerian al NATO rămâne statornic și hotărât”, a declarat un reprezentant al RAF.

Forțele aeriene britanice și germane colaborează în cadrul operațiunii Azotize pentru a proteja flancul estic al frontierei NATO.

Alianța Atlantică supraveghează tot mai atent Rusia. Avioane – radar ale NATO vor decola din România

Mai multe avioane – radar ale NATO (AWACS) vor ateriza, în după-amiaza zilei de 17 ianuarie 2023, la Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, urmând să decoleze, în viitoarele lor misiuni, de pe teritoriul României.

Sistemul AWACS (Airborne Warning and Control System) face parte din Forța Aeropurtată a NATO de Avertizare Timpurie și Control (NATO Airborne Early Warning & Control Force – NAEW&C). Această forță include 14 avioane și are baza permanentă la Geilenkirchen (Germania). Decizia de a transfera unele avioane AWACS în țări NATO din estul Europei este aplicată, încă de acum un an, de conducerea NATO. NATO a luat această decizie imediat după ce, la 24 februarie 2022, Rusia a atacat Ucraina.

Dislocarea avioanelor – radar pe teritoriul României se realizează „în contextul aplicării măsurilor de întărire a posturii defensive a Alianței în regiunea Mării Negre”, a anunțat un comunicat al Ministerului Apărării Naționale (MApN) al României. Aeronavele vor fi însoțite în România de un detașament format din circa 180 de militari străini.

