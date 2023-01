Alianța Atlantică supraveghează tot mai atent Rusia. Avioane – radar ale NATO vor decola din România

Mai multe avioane – radar ale NATO (AWACS) vor ateriza, în după-amiaza zilei de 17 ianuarie 2023, la Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, urmând să decoleze, în viitoarele lor misiuni, de pe teritoriul României.

Sistemul AWACS (Airborne Warning and Control System) face parte din Forța Aeropurtată a NATO de Avertizare Timpurie și Control (NATO Airborne Early Warning & Control Force – NAEW&C). Această forță include 14 avioane și are baza permanentă la Geilenkirchen (Germania). Decizia de a transfera unele avioane AWACS în țări NATO din estul Europei este aplicată, încă de acum un an, de conducerea NATO. NATO a luat această decizie imediat după ce, la 24 februarie 2022, Rusia a atacat Ucraina.

Dislocarea avioanelor – radar pe teritoriul României se realizează „în contextul aplicării măsurilor de întărire a posturii defensive a Alianței în regiunea Mării Negre”, a anunțat un comunicat al Ministerului Apărării Naționale (MApN) al României. Aeronavele vor fi însoțite în România de un detașament format din circa 180 de militari străini.

„Ca răspuns la agresiunea ilegală a Rusiei în Ucraina, NATO a sporit prezența aeriană în flancul estic al Alianței cu avioane de luptă suplimentare, avioane de supraveghere și avioane cisternă. Din februarie 2022, aeronavele AWACS au efectuat patrule regulate în estul Europei și în regiunea Mării Baltice pentru a urmări avioanele rusești în aropierea granițelor NATO. Aeronavele AWACS vor executa, în perioada următoare, zboruri de recunoaștere și supraveghere pe teritoriul Alianței”, a precizat partea română.

Un avion Boeing E-3A (AWACS) este construit prin modificarea unei aeronave civile Boeing 707. Principalul element prin care se deosebește un AWACS de un avion Boeing civil este o antenă radar uriașă („dome”) montată deasupra acestuia. Antena are un diametru de 9,1 metri. În misiune, un avion AWACS zboară la circa 9.000 – 10.000 de metri altitudine.

Trei avioane – radar pot supraveghea toată Europa

Conform informațiilor publice, o asemenea antenă permite unei singure aeronave AWACS să supravegheze un teritoriu de 310.798 de kilometri pătrați. Aceasta este o suprafață mai mare decât cea a României și echivalentă cu suprafața Poloniei. Pe de altă parte, trei avioane AWACS, lucrând în coordonare, ar putea supraveghea o suprafață egală cu a întregii Europe. Conducerea MApN nu a precizat câte asemenea avioane vor fi mutate din Germania în România.

În anul 2017, un avion AWACS a fost prezentat la Baza Aeriană 90 de la Otopeni, care aparține MApN. Apoi, în anii 2018 și 2019, câte un avion AWACS fusese adus și prezentat în expoziție statică, pentru publicul civil, la Salonul Aeronautic de la București (BIAS). Tot în anul 2019, un avion AWACS a monitorizat spațiul aerian al României, în perioada summit-ului UE de la Sibiu.

La data de 13 ianuarie 2023, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, fost ministru de Externe al României, anunța că NATO va disloca sistemul AWACS în România. Ce-i drept, Mircea Geoană se referea la o singură aeronavă. Acum însă, MApN precizează că vor sosi mai multe asemenea avioane. Surse militare citate de presa germană afirmă că este vorba de trei avioane.

„O aeronavă din flota Airborne Warning and Control System (AWACS). O capabilitate extrem de performantă, aeronava AWACS poate detecta avioane de la sute de kilometri depărtare, contribuind categoric la apărarea teritoriului NATO și, implicit, al României”

Mircea Geoană,

Secretar general adjunct al NATO

Războiul din Ucraina, nedorit de nicio țară democratică din lume, a determinat creșterea importanței strategice a României, întrucât România este o țară NATO care are graniță terestră cu Ucraina. De asemenea, a crescut enorm importanța zonei Mării Negre, după cum explica, recent, premierul Nicolae Ciucă, fost ministru al Apărării Naționale.

„Noile realităţi în regiunea Mării Negre şi pe întregul Flanc Estic, determinate de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, au condus la adoptarea unui nou concept strategic al Alianţei la Summitul de la Madrid, care a recunoscut această regiune ca fiind de importanţă strategică”

Nicolae Ciucă,

Premierul României

„Abordarea unitară a Flancului Estic este cea mai eficientă modalitate de a apăra fiecare centimetru de teritoriu al NATO”, sublinia premierul României.

