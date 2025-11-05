Avertisment urgent pentru utilizatorii Windows: nu descărcați acest tool popular!

Odată cu încheierea actualizărilor de securitate pentru Windows 10, milioane de utilizatori se confruntă cu un risc tot mai mare de atacuri cibernetice. Prima lună fără suport oficial din partea Microsoft expune deja sute de milioane de PC-uri vulnerabile, iar acum apare o nouă amenințare: un instrument de ocolire a restricțiilor pentru instalarea Windows 11, folosit de mulți pentru a extinde durata de viață a sistemelor necompatibile.

Milioane de PC-uri în pericol: ce trebuie să știi despre FlyOOBE și Windows 11

FlyOOBE, un tool popular revenit pe GitHub după ce anterior a circulat sub denumirea Flyby11, le permite utilizatorilor să instaleze Windows 11 pe computere fără TPM sau Secure Boot. Cu toate acestea, dezvoltatorul său a emis recent o avertizare fermă: „Nu descărcați FlyOOBE de pe flyoobe.net!!!” – semn că un site fals distribuie versiuni modificate, potențial infectate. Atenție!

Cu promisiunea de a „ocoli pe furiș” verificările de compatibilitate și de a instala Windows 11 „într-un timp scurt”, FlyOOBE rămâne un instrument riscant, chiar și în varianta autentică. El folosește opțiunea de instalare Windows Server pentru a „sări” peste cerințele TPM, Secure Boot și procesor, ceea ce poate afecta securitatea pe termen lung a sistemului.

Specialiștii recomandă utilizatorilor obișnuiți să evite astfel de soluții neoficiale. Cei care dețin un PC compatibil ar trebui să facă upgrade oficial la Windows 11, iar cei cu hardware vechi să ia în considerare achiziționarea unui sistem nou sau înscrierea în programul ESU (Extended Security Updates) pentru a continua să primească actualizări de securitate.

În contextul vulnerabilităților noi și al proliferării uneltelor de ocolire nesigure, utilizatorii Windows sunt îndemnați să fie prudenți și să evite descărcarea software-ului din surse neoficiale, chiar dacă promite soluții rapide.

