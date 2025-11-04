WhatsApp lansează oficial aplicația dedicată pentru Apple Watch

WhatsApp a lansat o aplicație special creată pentru Apple Watch, venind astfel în întâmpinarea utilizatorilor care doresc să-și gestioneze conversațiile fără să scoată iPhone-ul din buzunar. Noua aplicație este disponibilă pentru Apple Watch Series 4 sau modele mai noi, care rulează watchOS 10 sau o versiune ulterioară.
Noi aplicații pentru Apple Watch
Aplicația aduce funcțiile esențiale ale WhatsApp direct pe ceasul inteligent, printre care:
- Notificări de apel: utilizatorii pot vedea cine îi sună fără să deschidă telefonul.
- Mesaje complete: textele lungi pot fi citite direct pe ecranul ceasului.
- Scriere și trimitere de mesaje: posibilitatea de a compune și expedia mesaje în timp real.
- Mesaje vocale: înregistrare și trimitere de mesaje audio rapid, direct de pe ceas.
- Reacții rapide: trimiterea de emoticoane ca răspuns la mesajele primite.
- Vizualizare media îmbunătățită: imagini și stickere afișate clar pe display-ul Apple Watch.
- Istoric de chat extins: acces mai facil la ultimele conversații.
Ca și în aplicația principală pentru smartphone, conversațiile și apelurile rămân protejate prin criptare end-to-end, garantând siguranța datelor personale.
CITEȘTE ȘI – Microsoft investește 15,2 miliarde USD în infrastructură și AI în Emiratele Arabe Unite
WhatsApp a anunțat că aceasta este doar prima versiune a aplicației pentru Apple Watch, iar pe viitor vor fi adăugate și alte funcții, pe baza feedbackului utilizatorilor.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.