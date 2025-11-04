WhatsApp lansează oficial aplicația dedicată pentru Apple Watch

De către
Alexandru Stancu
-
0
20
apple watch 3
Foto - Unsplash

WhatsApp a lansat o aplicație special creată pentru Apple Watch, venind astfel în întâmpinarea utilizatorilor care doresc să-și gestioneze conversațiile fără să scoată iPhone-ul din buzunar. Noua aplicație este disponibilă pentru Apple Watch Series 4 sau modele mai noi, care rulează watchOS 10 sau o versiune ulterioară.

Noi aplicații pentru Apple Watch

Aplicația aduce funcțiile esențiale ale WhatsApp direct pe ceasul inteligent, printre care:

  • Notificări de apel: utilizatorii pot vedea cine îi sună fără să deschidă telefonul.
  • Mesaje complete: textele lungi pot fi citite direct pe ecranul ceasului.
  • Scriere și trimitere de mesaje: posibilitatea de a compune și expedia mesaje în timp real.
  • Mesaje vocale: înregistrare și trimitere de mesaje audio rapid, direct de pe ceas.
  • Reacții rapide: trimiterea de emoticoane ca răspuns la mesajele primite.
  • Vizualizare media îmbunătățită: imagini și stickere afișate clar pe display-ul Apple Watch.
  • Istoric de chat extins: acces mai facil la ultimele conversații.

Ca și în aplicația principală pentru smartphone, conversațiile și apelurile rămân protejate prin criptare end-to-end, garantând siguranța datelor personale.

CITEȘTE ȘI – Microsoft investește 15,2 miliarde USD în infrastructură și AI în Emiratele Arabe Unite

WhatsApp a anunțat că aceasta este doar prima versiune a aplicației pentru Apple Watch, iar pe viitor vor fi adăugate și alte funcții, pe baza feedbackului utilizatorilor.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.