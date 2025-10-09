Cele trei autorități europene de supraveghere financiară — Autoritatea Bancară Europeană (EBA), Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) — au emis un avertisment comun privind riscurile asociate criptoactivelor și protecția limitată a consumatorilor.

Documentul urmărește avertismentele similare din 2018, 2021 și 2022 și vine după intrarea în vigoare a Regulamentului UE privind piețele criptoactive (MiCA) în iunie 2023, care stabilește un cadru european de reglementare pentru anumite categorii de active digitale.

AES subliniază că „majoritatea criptoactivelor rămân, de obicei, volatile și extrem de riscante” și „este posibil ca acestea să nu fie adecvate pentru toți consumatorii ca formă de investiție, mijloc de plată sau schimb”.

Regulamentul MiCA se aplică doar unor tipuri specifice de criptoactive, iar protecția oferită nu este echivalentă cu cea a produselor financiare tradiționale.

Principalele riscuri pentru consumatori

Avertismentul evidențiază mai multe pericole:

Fluctuații extreme ale prețurilor, chiar și pentru criptoactive reglementate;

Riscuri de lichiditate, care pot împiedica vânzarea rapidă a activelor;

Informații înșelătoare, în special pe rețelele sociale;

Fraude, escrocherii și atacuri cibernetice;

Protecție limitată: MiCA oferă informații și proceduri de soluționare a plângerilor, dar nu există scheme de compensare a pierderilor;

Complexitatea produselor, care face dificilă înțelegerea riscurilor și valorii reale a activelor digitale.

Recomandările autorităților

AES recomandă consumatorilor să urmeze câțiva pași înainte de a investi:

Să înțeleagă caracteristicile și riscurile criptoactivelor dorite;

Să verifice dacă furnizorul este autorizat în UE, folosind registrul ESMA (shorturl.at/zZwVI);

Să asigure securitatea dispozitivelor și a cheilor private folosite pentru tranzacții și stocare.

Avertismentul este însoțit de o fișă informativă în limba română care explică tipurile de criptoactive și protecția oferită de MiCA.

Ce sunt criptoactivele?

Autoritățile definesc criptoactivul ca „o reprezentare digitală a valorii sau a drepturilor care pot fi transferate sau stocate electronic, utilizând registrul distribuit sau o tehnologie similară”.

Spre deosebire de criptomonede, criptoactivele nu sunt mijloc legal de plată și prezintă un grad ridicat de volatilitate.

