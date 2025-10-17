Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, la Radio România Actualități, că potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, România va încheia anul 2025 cu un deficit bugetar de aproape 30 de miliarde de euro, echivalentul a 150 de miliarde de lei.

„Estimarea pe care Ministerul de Finanţe a făcut-o este că până la finalul acestui an vom avea un deficit de aproape 30 de miliarde de euro, deci 150 de miliarde de lei, ceea ce este o sumă destul de mare, este aproape 25% din ceea ce încasează România într-un an”, a precizat șeful Executivului, Ilie Bolojan.

Premierul a atras atenția asupra dezechilibrului bugetar, subliniind că statul român cheltuie anual cu un sfert mai mult decât reușește să încaseze din venituri proprii.

„România cheltuie în fiecare an cu 25% mai mulţi bani decât încasează. (…) Practic, dacă nu ia împrumutul pe care îl ia în fiecare an, nu poate plăti niciun salariu în sectorul public”, a explicat Bolojan, comparând nivelul deficitului cu valoarea totală a fondului de salarii din sectorul bugetar.

Costul împrumuturilor – tot mai mare pentru buget

Șeful Guvernului a subliniat și impactul major al dobânzilor asupra finanțelor publice. Doar în 2025, România va plăti dobânzi de aproximativ 11 miliarde de euro, echivalentul a 55 de miliarde de lei.

„Dobânzile pe care le va plăti România se vor apropia de 3% din Produsul Intern Brut. (…) Dacă nu ne corectăm cheltuielile şi nu ne încasăm veniturile, spaţiul fiscal al viitoarelor guverne va fi tot mai mic”, a avertizat premierul.

Bolojan: „Trebuie să direcționăm banii către dezvoltare, nu către dobânzi”

Ilie Bolojan a subliniat că reducerea deficitului bugetar și prioritizarea investițiilor sunt esențiale pentru a evita ca România să devină „un simplu stat plătitor de dobânzi”.

„Este o miză importantă să ne reducem deficitele şi să direcţionăm banii care sunt economisiţi, nu să plătim dobânzi, ci să îi ducem în dezvoltare, să avem servicii de sănătate şi de educaţie mai bune”, a concluzionat premierul.

