Numărul tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice care îi vizează pe utilizatorii Revolut a crescut semnificativ, potrivit unei informări DNSC.

Fenomenul se intensifică pe fondul campaniilor de cumpărături online, inclusiv Black Friday, când infractorii profită de volumul mare de tranzacții pentru a induce în eroare clienții.

Specialiștii descriu metoda utilizată de atacatori: aceștia sună de pe numere care par legitime, pretinzând că reprezintă Revolut, o bancă sau chiar o instituție publică.

Scopul lor este să convingă victimele să confirme tranzacții inexistente, să transfere bani într-un „cont sigur” sau să divulge informații sensibile. În unele cazuri, apelanții se prezintă ca agenți ai serviciului de suport al platformei.

Mesaj din partea companiei: „Vom apela doar prin aplicaţia noastră securizată”

Revolut transmite utilizatorilor că nu inițiază niciodată apeluri telefonice directe, cu excepția celor programate anterior prin chat-ul integrat în aplicație.

Compania subliniază fără echivoc: „Orice apel primit ‘din senin’ – indiferent de numărul afişat sau de explicaţie – trebuie considerat o tentativă de fraudă”.

Platforma mai precizează că nu va cere niciodată transferul banilor într-un „cont sigur”, efectuarea unei plăți, ignorarea alertelor din aplicație sau divulgarea de PIN-uri, coduri OTP ori date personale.

Semnale clare că ai de-a face cu o înșelătorie

Experții DNSC indică mai multe elemente care pot trăda o tentativă de tip spoofing:

apelul vine direct pe telefon, nu prin aplicația Revolut;

este nesolicitat și apare pe neașteptate;

apelantul nu vorbește fluent româna sau folosește un ton presant;

este invocată o tranzacție necunoscută;

ești îndemnat să trimiți bani, să oferi date sau să instalezi aplicații suspecte.

Potrivit Revolut, sistemul de autentificare din aplicație elimină posibilitatea ca un fraudator să intervină în procesul de comunicare.

Ce trebuie să facă utilizatorii la un apel suspect

Recomandările Revolut sunt clare: utilizatorii trebuie să închidă imediat apelul, să verifice în chat dacă au fost contactați oficial, să raporteze incidentul atât în aplicație, cât și autorităților (ANCOM, DNSC, Poliția Română).

În toate situațiile, banii și datele personale trebuie protejate cu strictețe.

Statisticile arată că, doar în 2024, sistemele automate și echipele antifraudă ale companiei au blocat tranzacții frauduloase în valoare de peste 600 de milioane de lire sterline.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.