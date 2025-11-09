Succesul ediției din acest an confirmă nu doar apetitul crescut al românilor pentru cumpărături online, ci și transformarea Black Friday într-un barometru al puterii de cumpărare

Ediția din acest an de Black Friday a doborât toate recordurile din comerțul online românesc. O singură platformă de vânzări a raportat tranzacții de aproape un miliard de lei într-o singură zi, semn că febra reducerilor a atins un nivel fără precedent, scrie digi24.ro.

Românii nu s-au limitat la clasicele televizoare și telefoane, ci au cumpărat de toate, de la aur și automobile până la vacanțe exotice și bilete la festivaluri. Cea mai scumpă comandă a venit din Iași: șapte lingouri de aur, evaluate la 85.000 de lei. În total, s-au vândut peste șase kilograme de aur și monede. Segmentul de lux a inclus și 27 de mașini, una dintre ele achiziționată cu 12.000 de euro.

Viteza cumpărăturilor a fost amețitoare: 100 de bilete promoționale pentru festivaluri s-au epuizat în 30 de secunde, iar 1.000 de televizoare au dispărut din stoc, în mai puțin de un minut. În doar 50 de secunde s-au vândut 500 de telefoane și aproape 900 de aparate de tuns.

Pe lângă produsele de tehnologie, românii au comandat masiv bunuri de zi cu zi: 1,65 milioane de peștișori gumați cu vitamine, 120.000 de pachete de scutece, 112 tone de cafea, 450 de tone de hrană pentru animale și aproape 50 de tone de carne de porc. Interesul pentru experiențe a crescut spectaculos: aproape 4.000 de bilete de avion și 1.470 de pachete turistice au fost cumpărate. Ofertele medicale au fost cele mai căutate, peste 17.000 de pachete de sănătate au fost vândute.

În total, peste 700.000 de clienți au plasat comenzi pentru 3,5 milioane de produse. Platforma a anunțat că în primele 12 ore s-a vândut cât în întreaga ediție de Black Friday de anul trecut.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube