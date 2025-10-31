Uniunea Europeană și NATO dezvoltă un proiect strategic menit să asigure deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor militare pe teritoriul Europei, în eventualitatea unui conflict.

Potrivit Financial Times, Comisia Europeană colaborează cu guvernele statelor membre și cu Alianța Nord-Atlantică pentru a crea o infrastructură comună de transport militar – o veritabilă rețea de „autostrăzi ale războiului”.

Planul vizează utilizarea integrată a camioanelor, trenurilor și feriboturilor capabile să transporte tancuri, artilerie grea și alte echipamente esențiale în situații de criză.

Scopul: reducerea timpilor de reacție militară

Surse europene au precizat că una dintre propuneri prevede acordarea accesului comun la mijloace de „mobilitate militară” pentru guvernele naționale, în cazul în care războiul Rusiei împotriva Ucrainei s-ar extinde dincolo de granițele acesteia.

Comisia Europeană intenționează să prezinte luna viitoare un set de propuneri concrete privind modernizarea infrastructurii de transport și simplificarea procedurilor vamale la nivelul blocului comunitar, astfel încât armatele europene să poată traversa continentul în câteva zile, nu săptămâni.

Răspuns la noul context de securitate european

Proiectul vine pe fondul unei accelerări a eforturilor europene de consolidare a apărării, după decenii de subfinanțare, dar și ca reacție la presiunile SUA, care cer aliaților din NATO să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru propria securitate.

În ultimele luni, incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al NATO au accentuat sentimentul de urgență.

Liderii europeni au transmis că amenințările la adresa flancului estic și sprijinul pentru statele de frontieră trebuie „abordate ca probleme prioritare”.

Modelul cooperării civile, adaptat apărării

Conceptul de colaborare este inspirat de mecanismele de sprijin între statele membre în timpul sezoanelor de incendii forestiere, când țările trimit resurse acolo unde este nevoie.

De această dată însă, provocările sunt mult mai mari, având în vedere proprietatea diversă asupra mijloacelor de transport militar, multe dintre acestea fiind contractate de la operatori privați.

Transportul unei divizii – o provocare logistică uriașă

Un document de poziție al comunității feroviare europene (CER) avertizează asupra complexității logistice: transportul unei divizii ușoare de 15.000 de soldați și 7.500 de vehicule ar necesita până la 200 de trenuri, fiecare compus din aproximativ 42 de vagoane — adică 8.400 de vagoane încărcate în total.

