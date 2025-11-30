Autostrada A8, care va conecta Târgu Mureș de Iași și, mai departe, de frontiera cu Republica Moldova, avansează pe mai multe porțiuni

Proiectul a fost împărțit în 13 tronsoane, în lungime totală de aproximativ 300 de kilometri, împărțite între două companii ale statului: CNAIR și nou-înființata CNIR. Aceasta din urmă a reușit să contracteze toate loturile de munte și să finalizeze licitațiile pe care le avea în sarcină, scrie profit.ro.

În urmă cu o săptămână, CNIR a emis ordinul de începere pentru cel mai scump și complex tronson din zona montană, unde costul depășește 38 de milioane de euro pe kilometru. Primele lucrări de proiectare vor începe în martie 2026, deoarece iarna nu permite demararea investigațiilor și studiilor geotehnice. „2026 va fi anul în care proiectăm integral sectorul montan al A8”, a precizat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, pentru HotNews.

Despre porțiunea care va intersecta Autostrada Moldovei A7, tronsonul Târgu Neamț–Târgu Frumos intră în atenție, având un nod rutier strategic în zona Pașcani. Deși licitația a avut un câștigător, aceasta a fost contestată. Particularitatea acestui sector o reprezintă faptul că traseul este întrerupt în zona unde A8 se intersectează cu A7, unde UMB construiește nodul turbion.

Pe segmentul Târgu Frumos–Lețcani, licitația este aproape de finalizare, iar autoritățile estimează atribuirea contractului în următoarele săptămâni. În zona Podu Iloaiei, s-a acordat punctaj suplimentar constructorului care poate finaliza prioritar o porțiune care ar putea descongestiona traficul spre Iași.

În Transilvania, au fost parafate contractele pentru încă 47 de kilometri de autostradă. Loturile Sărățeni–Joseni (32,4 km) și Joseni–Ditrău (14,4 km) valorează în total peste un miliard de euro. Pe primul tronson, lucrările vor cuprinde tuneluri, viaducte și poduri care însumează peste jumătate din lungimea totală a segmentului. Cel mai lung pasaj va depăși 1,7 kilometri.

Tot mai multe loturi din zona montană sunt adjudecate de companiile lui Dorinel Umbrărescu, care domină sectorul și pe Autostrada A7. Din cele cinci porțiuni dificile, UMB a câștigat patru.

Autoritățile estimează că primii constructori vor intra efectiv în teren în 2026, după finalizarea proiectării tehnice și mobilizării pe șantiere, iar primele sectoare critice vor fi prioritare pentru a asigura conexiunea dintre Transilvania și Moldova.

