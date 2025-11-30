5.4 C
București
duminică, 30 noiembrie 2025
caută...
AcasăEconomieAutostrada Unirii A8 intră în faza decisivă

Autostrada Unirii A8 intră în faza decisivă

EconomieEconomie internăȘtirile zilei
Actualizat:
Dana Macsim
de Dana Macsim

Autostrada A8, care va conecta Târgu Mureș de Iași și, mai departe, de frontiera cu Republica Moldova, avansează pe mai multe porțiuni

Proiectul a fost împărțit în 13 tronsoane, în lungime totală de aproximativ 300 de kilometri, împărțite între două companii ale statului: CNAIR și nou-înființata CNIR. Aceasta din urmă a reușit să contracteze toate loturile de munte și să finalizeze licitațiile pe care le avea în sarcină, scrie profit.ro.

În urmă cu o săptămână, CNIR a emis ordinul de începere pentru cel mai scump și complex tronson din zona montană, unde costul depășește 38 de milioane de euro pe kilometru. Primele lucrări de proiectare vor începe în martie 2026, deoarece iarna nu permite demararea investigațiilor și studiilor geotehnice. „2026 va fi anul în care proiectăm integral sectorul montan al A8”, a precizat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, pentru HotNews.

Despre porțiunea care va intersecta Autostrada Moldovei A7, tronsonul Târgu Neamț–Târgu Frumos intră în atenție, având un nod rutier strategic în zona Pașcani. Deși licitația a avut un câștigător, aceasta a fost contestată. Particularitatea acestui sector o reprezintă faptul că traseul este întrerupt în zona unde A8 se intersectează cu A7, unde UMB construiește nodul turbion.

Pe segmentul Târgu Frumos–Lețcani, licitația este aproape de finalizare, iar autoritățile estimează atribuirea contractului în următoarele săptămâni. În zona Podu Iloaiei, s-a acordat punctaj suplimentar constructorului care poate finaliza prioritar o porțiune care ar putea descongestiona traficul spre Iași.

În Transilvania, au fost parafate contractele pentru încă 47 de kilometri de autostradă. Loturile Sărățeni–Joseni (32,4 km) și Joseni–Ditrău (14,4 km) valorează în total peste un miliard de euro. Pe primul tronson, lucrările vor cuprinde tuneluri, viaducte și poduri care însumează peste jumătate din lungimea totală a segmentului. Cel mai lung pasaj va depăși 1,7 kilometri.

Tot mai multe loturi din zona montană sunt adjudecate de companiile lui Dorinel Umbrărescu, care domină sectorul și pe Autostrada A7. Din cele cinci porțiuni dificile, UMB a câștigat patru.

Autoritățile estimează că primii constructori vor intra efectiv în teren în 2026, după finalizarea proiectării tehnice și mobilizării pe șantiere, iar primele sectoare critice vor fi prioritare pentru a asigura conexiunea dintre Transilvania și Moldova.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Dana Macsim
Dana Macsimhttps://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.
Cele mai citite

Cum va fi vremea de Crăciun în acest an: temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei

Meteo Narcis Rosioru - 0
România se pregătește de un final de an cu vreme mai blândă decât în mod obișnuit, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).Prognoza pentru intervalul...

Ploi, lapoviță și ninsori la munte în următoarele zile

Meteo Dana Macsim - 0
La București, cerul va fi noros cu ploi slabe, vântul va fi slab până la moderat, iar temperatura minimă va fi de 5–6 gradeÎn...

Consultări americano-ucrainene în Florida, pe tema planului lui Trump pentru oprirea războiului

Criza din Ucraina Dana Macsim - 0
Întâlnirea vine după ce Trump a anunţat în ultimele zile un plan menit să pună capăt conflictului dintre Ucraina şi RusiaSecretarul de stat al...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.