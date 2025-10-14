Prețul aurului a depășit marți pragul psihologic de 4.100 de dolari uncia, atingând un maxim istoric de 4.179,48 dolari, pe fondul intensificării tensiunilor comerciale dintre Statele Unite și China și al așteptărilor privind relaxarea politicii monetare a Rezerva Federală (Fed), scrie Reuters.

Pe piața spot, aurul a urcat cu 0,6%, ajungând la 4.132,89 dolari uncia la ora 09:50 GMT. De la începutul anului, prețul metalului prețios a înregistrat o creștere de 57%, susținut de incertitudinile geopolitice și economice, achizițiile masive ale băncilor centrale și intrările în fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri).

„Reînnoirea temerilor legate de un posibil război comercial global a împins aurul peste pragul psihologic de 4.100 de dolari”, a explicat Han Tan, analist-șef de piață la Nemo.money.

„Următoarea etapă de creștere, spre zona de mijloc a intervalului 4.000–5.000 de dolari, ar putea depinde de semnalele dovish ale Rezervei Federale la ședința FOMC din această lună.”

Întâlnirea Trump-Xi și impactul asupra piețelor

Președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească cu liderul chinez Xi Jinping la sfârșitul lunii octombrie, în Coreea de Sud, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

Între timp, Washingtonul și Beijingul se pregătesc să impună taxe portuare asupra companiilor de transport maritim, ceea ce va afecta fluxurile de mărfuri, de la jucării de Crăciun până la țiței, accentuând incertitudinea pe piețele globale.

Perspective pentru aur și alte metale prețioase

Analiștii de la Bank of America și Société Générale estimează că prețul aurului ar putea atinge 5.000 de dolari uncia până în 2026, dacă tendințele actuale de cerere și volatilitate globală se mențin.

În paralel, argintul a scăzut cu 2,5%, la 51,01 dolari uncia, după ce anterior atingea un maxim de 53,60 dolari.

„Așa-numitul short squeeze de la Londra a fost catalizatorul evident al noului maxim al argintului, într-un context în care investitorii mizau deja pe activele de refugiu”, a adăugat Han Tan.

