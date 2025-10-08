De la 1 ianuarie până acum, avansul este de 51%, cel mai bun pentru aur de la șocul inflaționist din 1979

Prețul aurului a depășit pentru prima dată pragul de 4.000 de dolari pe uncie, continuând o ascensiune spectaculoasă de la începutul anului. În ultimele șapte zile de tranzacționare, metalul prețios s-a apreciat cu peste 200 de dolari, echivalentul unei creșteri de aproape 6%, iar de la 1 ianuarie până acum, avansul este de 51%. Specialiștii de la Goldman Sachs estimează că tendința nu se va opri curând, anticipând un preț de 4.900 de dolari pe uncie, până la sfârșitul lui 2026, scrie Reuters.

Ascensiunea este alimentată de o combinație de factori economici și politici globali. Criza bugetară din SUA, generată de blocajul prelungit din Congres, a sporit cererea pentru active considerate sigure. În paralel, investitorii mizează pe reduceri ale ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală, ceea ce reduce atractivitatea dolarului.

Anul 2025 ar putea fi cel mai bun pentru aur de la șocul inflaționist din 1979. Incertitudinea s-a amplificat, odată cu tensiunile politice din Franța, unde demisia neașteptată a premierului Sébastien Lecornu a accentuat presiunile asupra președintelui Macron, dar și în Japonia, unde Sanae Takaichi, viitorul premier, pregătește un program fiscal expansiv.

Aurul câștigă teren și în fața dolarului, pe fondul politicilor americane. Presiunile Casei Albe asupra Rezervei Federale pentru reducerea dobânzilor pun în discuție independența instituției, iar moneda americană traversează una dintre cele mai slabe perioade din ultimele decenii.

În prima jumătate a anului, au cumpărat 415 tone de aur, potrivit Consiliului Mondial al Aurului. Printre cele mai active state se numără Polonia, Kazahstan și China.

Pe piețele financiare, aurul începe să fie perceput ca un activ mai sigur decât dolarul. Ken Griffin, directorul Citadel, avertizează că investitorii caută să-și „dedolarizeze” portofoliile, orientându-se către mărfuri sau monede-refugiu.

Creșterea rapidă a aurului reflectă, în esență, fragilitatea sistemului economic global: tensiuni politice, perspective incerte privind dobânzile, dezechilibre fiscale și temeri geopolitice merg către un fenomen clasic, fuga investitorilor către active tangibile și rezistente în timp.

