Aur pentru România la gimnastică! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la Szombathely

Gimnasta română a urcat pe prima treaptă a podiumului în ultima etapă a Cupei Mondiale de Gimnastică Artistică.

Denisa Golgotă a adus din nou bucurie României, cucerind medalia de aur în finala de la sol din cadrul Cupei Mondiale de Gimnastică Artistică desfășurată la Szombathely, Ungaria. Sportiva în vârstă de 23 de ani a confirmat forma excelentă din calificări, unde a obținut cea mai mare notă (13.400), și a încheiat finala pe primul loc cu 12.750 puncte.

Deși nu a repetat aceeași evoluție ca în calificări, Golgotă a rămas de neatins pentru adversarele sale. Pe locul secund s-a clasat Julia Soares, cu 12.550 puncte, iar podiumul a fost completat de compatrioata acesteia, Julia Coutinho, cu 12.250 puncte.

România a mai avut două reprezentante la competiția din Ungaria, Ella Crețu Oprea și Anamaria Mihăescu, însă acestea nu au reușit să treacă de calificări. Toate cele trei gimnaste au fost însoțite de antrenorii Corina Moroșan și Florin Cotuțiu, într-o competiție care a reunit sportivi din 40 de țări.

Revenirea spectaculoasă a Denisei Golgotă

Succesul de la Szombathely vine după o revenire impresionantă a sportivei din Alimpești, care decisese să se retragă în 2020. După o pauză de cinci ani, Golgotă a revenit în sala de gimnastică și a demonstrat că ambiția și munca pot aduce din nou rezultate de excepție.

Medalia de aur din Ungaria îi completează un palmares în care se află și două medalii europene la senioare, cucerite în 2018, la Glasgow: argint la sol și bronz la sărituri.

Performanța obținută de Denisa Golgotă vine la doar două săptămâni după ce Sabrina Voinea (18 ani) a urcat și ea pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Cupa Mondială de la Paris. Astfel, România a câștigat aurul la sol în două dintre cele cinci etape ale World Challenge Cup Series din acest an.

