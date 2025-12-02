Augsburg face o mutare radicală! Sandro Wagner este demis după doar 12 etape

Augsburg l-a îndepărtat pe Sandro Wagner după un început extrem de modest în Bundesliga.

Sandro Wagner, tehnician în vârstă de 38 de ani și fost atacant al lui Bayern Munchen, a fost demis de la Augsburg la numai câteva luni după instalarea în funcție. El preluase echipa la finalul lunii mai, însă startul ezitant de sezon, cu doar 10 puncte acumulate în primele 12 etape și poziția a 14-a în clasament, a dus la ruperea colaborării. Wagner devenise astfel al patrulea antrenor îndepărtat în această stagiune a Bundesligii, după Erik ten Hag (Bayer Leverkusen), Gerardo Seoane (Borussia Monchengladbach) și Paul Simonis (Wolfsburg).

Augsburg începuse promițător sezonul, cu o victorie în deplasare, 3-1 contra lui Freiburg, urmată de o înfrângere la limită în fața campioanei Bayern, scor 2-3. Ulterior însă, echipa a intrat într-o spirală negativă. Trei eșecuri consecutive – 1-2 cu St. Pauli, 1-4 cu Mainz și 1-2 cu Heidenheim – au accentuat presiunea asupra staffului tehnic, chiar dacă în etapa a șasea a venit un succes important în fața lui Wolfsburg, 3-1.

Seria de rezultate slabe a dus la o despărțire inevitabilă

Remiza cu Koln, scor 1-1, nu a schimbat starea echipei, iar apoi a venit cea mai dură lovitură a mandatului: 0-6 pe teren propriu în fața lui RB Leipzig, rezultat care a zguduit clubul. În meciurile următoare, Augsburg a continuat să sufere, pierzând cu Borussia Dortmund (0-1) și Stuttgart (2-3). O gură de oxigen a apărut odată cu victoria împotriva lui Hamburg, 1-0, dar înfrângerea cu Hoffenheim, 0-3, a pus punct mandatului lui Wagner, conducerea luând decizia de a-l demite imediat.

Profesorul în antrenorat al lui Wagner include o perioadă importantă la naționala Germaniei. El a pregătit reprezentativa U20, iar ulterior a fost cooptat ca antrenor secund în mandatul interimar al lui Rudi Voller. La numirea lui Julian Nagelsmann în septembrie 2023, Wagner a rămas în stafful primei reprezentative, contribuind la pregătirea echipei până în aprilie 2025. La acea dată, el a ales să părăsească lotul Germaniei pentru a începe cariera de antrenor principal în Bundesliga, acceptând oferta lui Augsburg.

Parcursul său ca jucător a fost unul semnificativ în fotbalul german. Crescut în academia lui Bayern Munchen, Wagner a părăsit clubul în 2008 pentru a-și continua cariera la Duisburg, Werder Bremen, Kaiserslautern, Hertha Berlin, Darmstadt și Hoffenheim. În 2018 a revenit la Bayern, însă după un singur an a acceptat o ofertă din China, evoluând la Tianjin Jinmen Tiger până la retragerea sa din activitate.

