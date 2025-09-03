Atenție, utilizatori! DNSC avertizează asupra unui val de emailuri false ce pot bloca toate datele

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) trage un semnal de alarmă privind o campanie activă de phishing, prin care atacatorii trimit emailuri false care par să provină de la organizații oficiale sau companii cunoscute din domeniul financiar-contabil.

Avertismentul celor de la DNSC

Mesajele frauduloase conțin, de cele mai multe ori, atașamente malițioase – fișiere Word, PDF sau arhive – care, odată deschise, pot instala ransomware și cripta datele de pe dispozitiv folosind mecanisme precum BitLocker, blocând accesul la informații esențiale. În anumite cazuri, emailurile par a fi trimise de surse legitime, precum asociații, colegi sau parteneri, solicitând plata unor servicii fictive sau furnizarea de date personale ori financiare.

„Mesajele conțin de cele mai multe ori inclusiv atașamente malițioase (ex. fișiere Word, PDF sau arhive), care, odată deschise, pot instala ransomware și pot cripta datele de pe dispozitiv folosind mecanisme precum BitLocker, blocând astfel accesul la informațiile dvs. În unele cazuri, mesajele par a proveni de la surse legitime, precum o asociație, un coleg sau un partener, și pot pretinde existența unor datorii, solicită plata unor servicii fictive sau cer informații personale ori financiare, iar deschiderea fișierelor duce la compromiterea completă a sistemului”, arată DNSC într-o postare pe propria pagină de Facebook.

CITEȘTE ȘI – Peste 16% dintre români nu își permit să aibă măcar o dată la două zile o masă care să includă carne

DNSC recomandă utilizatorilor să nu deschidă atașamente din emailuri suspecte, să realizeze copii de siguranță periodice pe dispozitive separate sau în cloud, să instaleze și să actualizeze soluții antivirus și antimalware cu funcție de scanare a emailurilor și să nu efectueze plăți fără verificarea sursei oficiale. De asemenea, expeditorul trebuie verificat cu atenție, iar emailurile suspecte să fie raportate la DNSC prin numărul 1911, pe platforma pnrisc.dnsc.ro sau prin intermediul platformei utilizate.

„Nu deschideți atașamente din emailuri nesolicitate sau suspecte, chiar dacă par legitime; realizați copii de siguranță regulate pe dispozitive separate sau în cloud, pentru a preveni pierderea datelor; instalați și actualizați periodic soluții antivirus/antimalware cu funcție de scanare a emailurilor; nu efectuați plăți pe baza instrucțiunilor primite prin email fără a verifica sursa oficială; verificați cu atenție expeditorul și, în caz de suspiciuni, confirmați autenticitatea mesajului printr-un canal alternativ; raportați emailurile suspecte către DNSC la numărul 1911 sau în pnrisc.dnsc.ro sau către platforma pe care o utilizați”, sunt principalele recomandări ale Directoratului.

Directoratul subliniază că protejarea datelor și echipamentelor este o responsabilitate comună, iar detectarea și raportarea rapidă a tentativelor de infectare cu ransomware contribuie la consolidarea rezilienței întregului ecosistem digital.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.