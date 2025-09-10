Atac șocant în Franța! Profesor și elev, victime ale unui agresor

Un atac cu cuțitul a zguduit miercuri orașul Antibes, în sudul Franței, unde un profesor și un elev de la un colegiu horticol au fost răniți, potrivit poliției. Incidentul este cel mai recent dintr-o serie de atacuri care au vizat instituții educaționale în Franța, scrie AFP.

Atac în Franța

Victimele sunt un elev de 16 ani și un profesor în vârstă de 52 de ani, care a fost rănit grav, însă oficialii au precizat că viața lor nu este în pericol.

Eric Pauget, deputat care reprezintă Antibes, a scris pe X: „Mulțumim poliției naționale și municipale, precum și pompierilor, pentru răspunsul rapid și angajamentul exemplar în această situație extrem de tensionată, simbol al creșterii tragice a violenței în țara noastră.”

Franța a fost martora mai multor atacuri cu cuțitul asupra profesorilor și elevilor în ultimii ani. Săptămâna trecută, un profesor a fost rănit de un coleg care l-a înjunghiat de două ori în cancelaria unui liceu din Martigues, în nord-vestul orașului portuar Marsilia.

În iunie, un elev de 14 ani a înjunghiat mortal un asistent didactic de 31 de ani în orașul Nogent, din estul Franței. În aprilie, o elevă de 15 ani a fost ucisă, iar alte trei persoane rănite într-un colegiu din Nantes, vestul țării.

În martie, poliția a început controale aleatorii pentru identificarea armelor ascunse în școli și în jurul acestora. Ministerul educației nu a comentat imediat incidentul.

Acest atac subliniază îngrijorările crescânde privind siguranța în școlile franceze și necesitatea unor măsuri suplimentare pentru protecția elevilor și cadrelor didactice.

