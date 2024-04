Atac armat în Londra. Sunt mai multe persoane rănite

Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost arestat la Hainault, în estul Londrei, după ce a atacat trecători cu o sabie şi rănit mai multe persoane, anunţă marţi Poliţia din cartierul londonez Redbridge.

Poliţia precizează într-un comunicat că a fost chemată ”cu puţn înainte de ora (locală) 7.00 (9.00, ora României)” în acest cartier al Londrei de către martori care spuneau că ”persoane au fost înjunghiate”.

Horrifying scenes in Hainault this morning where a man stabbed 4 people with a Samurai sword.



Our thoughts and prayers are with the families.



Knife crime has risen 54% in London and is at a 5 year high. We can’t go on like this. pic.twitter.com/k1y6JvuYUe