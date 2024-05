Spectacolul „Ținuturile joase” după Herta Müller, o inițiativă a ICR New York, deschide și închide Festivalul „Rehearsal for Truth” de la New York

Realizat în parteneriat de ICR New York și compania americană Untitled Theater Company No. 61, cu sprijinul Václav Havel Center, Bohemian Benevolent and Literary Association și Jersey City Theater Center, spectacolul „Ținuturile joase”, după cartea celebrei scriitoare germano-române Herta Müller, laureată a Premiului Nobel în 2009, va deschide vineri, 17 mai, Festivalul “Rehearsal for Truth” („Repetiție pentru adevăr”) de la New York, dedicat producțiilor teatrale central-europene, care exprimă valori precum autenticitatea, libertatea, deschiderea culturală și cooperarea transnațională.

Piesa – care aduce în prim plan povestea obsedantă a descompunerii umane și morale din ultimul deceniu comunist, prezentând experiențele unei copile dintr-un sat șvăbesc din Banat – este realizat de regizoarea româno-americană Ana Mărgineanu și are la bază o adaptare semnată de Mihaela Panainte după traducerea în limba engleză a Jozefinei Komporaly. Din distribuție fac parte Annabel McConnachie, Susie K. Taylor, Calaine Schafer, Miguel Loyola, Vasile Flutur și Maria Müller. Este prima oară când adaptarea dramatică a Ținuturilor joase este montată și în Statele Unite.

Scriitoarea germano-română Herta Müller, laureată a Premiului Nobel în 2009

Spectacolul va fi prezentat în deschiderea Festivalului „Rehearsal for Truth” sub forma unui lecturi dramatice și va închide Festivalul, în 23 iunie, printr-o montare de tip performance workshop. De asemenea, „Ținuturile joase” se vor mai juca la Jersey City Theater Center, în 22 iunie.

Prezența românească la Festivalul “Rehearsal for Truth” este completată de proiecția înregistrării spectacolului „Aici Moscova”, în regia Catincăi Drăgănescu, o producție a companiei Unteatru din București, care va avea loc duminică, 23 iunie, la Bohemian Hall din New York.

În acest an, în programul Festivalului, organizat în colaborare cu asociația new-yorkeză a institutelor culturale din țările Uniunii Europene EUNIC, figurează spectacole din Austria, Belarus, Estonia, Cehia, Germania, Ungaria, România, Slovacia și Ucraina. Organizat în fiecare an și găzduit de sala de spectacole a Bohemian Hall, “Rehearsal for Truth”, lansat în 2017, onorează moștenirea dramaturgului, disidentului și gânditorului politic ceh Václav Havel.

