În cazul producerii unui accident rutier în care un pasager STB ar rămâne cu invaliditate permanentă, despăgubirea acordată va fi de 10.000 de lei

Asocierea formată din Asirom VIG, lider de proiect, și Millenium Insurance Broker (MIB) a câștigat licitația organizată de Societatea de Transport București (STB) pentru polițele RCA și CASCO, aferente parcului auto al companiei de transport public din Capitală. Procedura a avut un singur ofertant, iar valoarea contractului s-a stabilit la 27,013 milioane lei, cu puțin sub estimarea inițială de 27,103 milioane lei, scrie profit.ro.

Anterior, același parc auto fusese asigurat tot de Asirom VIG, pentru o sumă de 23,926 milioane lei. Noua poliță acoperă un parc de până la 2.359 de vehicule, printre care autobuze urbane, troleibuze, tramvaie, vagoane, dar și autoturisme folosite la intervenții, utilaje și vehicule de transport marfă.

În cazul producerii unui accident rutier în care un pasager STB ar rămâne cu invaliditate permanentă, despăgubirea acordată va fi de 10.000 de lei, sumă stabilită de transportator ca limită de răspundere. În plus, polița RCA va acoperi daunele cauzate terților: până la 6,07 milioane de euro pentru vătămări corporale sau decese, indiferent de numărul victimelor, și 1,22 milioane de euro pentru prejudicii materiale, de asemenea per accident.

Asirom face parte din Vienna Insurance Group și se numără printre primii zece asigurători din România în funcție de volumul primelor subscrise în 2024.

Pentru transportatorul bucureștean asigurarea parcului auto reprezintă o condiție esențială pentru desfășurarea activității în siguranță și în conformitate cu reglementările legale.

Contractul vine într-un moment în care STB se confruntă cu presiuni financiare, generate atât de costurile ridicate de întreținere ale vehiculelor, cât și de necesitatea modernizării infrastructurii. În acest context, polița de asigurare oferă o plasă de siguranță esențială pentru gestionarea riscurilor asociate unui parc auto complex și intens utilizat.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube