Aryna Sabalenka, meci perfect la Wuhan! Liderul mondial s-a calificat în sferturi după o victorie clară cu Samsonova

Bielorusa, triplă campioană la Wuhan, ajunge la 30 de sferturi de finală în turneele WTA 1000.

Sabalenka, impecabilă în fața Liudmilei Samsonova

Aryna Sabalenka a oferit o nouă demonstrație de forță la Wuhan Open, calificându-se în sferturile de finală după ce a învins-o categoric pe Liudmila Samsonova, locul 20 WTA, scor 6-3, 6-2. Meciul a durat doar 76 de minute și a confirmat forma excelentă a liderului mondial.

Triplă campioană la Wuhan, bielorusa a controlat fiecare moment al jocului, impunându-se grație unui serviciu devastator. Sabalenka a câștigat 81% dintre punctele jucate cu al doilea serviciu, nu i-a oferit adversarei nicio minge de break și a arătat din nou un tenis de top mondial.

A fost a șasea întâlnire directă dintre cele două jucătoare, Sabalenka conducând acum cu 4-2 la general. Cele două s-au întâlnit și în sferturile de la Indian Wells, unde tot Sabalenka s-a impus, atunci cu 6-2, 6-3.

30 de sferturi WTA 1000 și record egalat cu Serena Williams

Calificarea în sferturi marchează o nouă bornă pentru campioana din Belarus: 30 de sferturi de finală în turneele WTA 1000, performanță care o aduce la egalitate cu Serena Williams.

În plus, Sabalenka devine a doua jucătoare din istorie care ajunge cel puțin în sferturi la primele ei patru apariții consecutive la același turneu WTA 1000, după Victoria Azarenka la Tokyo.

Campioană în trei rânduri la Wuhan, inclusiv în 2023 (când a învins-o în finală pe Zheng Qinwen), Sabalenka rămâne neînvinsă la turneul din China, cu un impresionant bilanț de 19 victorii și nicio înfrângere.

Ce urmează pentru Sabalenka la Wuhan

Pentru un loc în semifinale, Aryna Sabalenka va înfrunta învingătoarea dintre Linda Noskova și Elena Rybakina. Deși kazaha pleacă din postura de favorită, Noskova traversează o perioadă excelentă, venind după finala de la Beijing și victoria în minimum de seturi împotriva lui Naomi Osaka.

Sabalenka pare însă într-o formă de neoprit și continuă să demonstreze că statutul de lider mondial WTA i se potrivește perfect.

