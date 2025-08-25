Arne Slot clarifică situația transferului lui Isak! Liverpool are deja suficiente opțiuni în atac

Managerul „cormoranilor” susține că lotul este acoperit și că un transfer se va face doar la un preț rezonabil.

Cu o săptămână înainte de închiderea perioadei de mercato, Arne Slot a transmis că Liverpool nu este presată să aducă un nou atacant, chiar dacă negocierile pentru Alexander Isak (25 de ani) de la Newcastle au atras atenția presei internaționale.

Întrebat despre necesitatea transferului, Slot a explicat că soluțiile existente îi oferă liniște:

„Depinde cum privești lucrurile. Dacă îl adăugăm pe Florian Wirtz ca opțiune de atac, nu de mijloc, atunci avem cinci opțiuni. Da, l-am vândut pe Darwin Nunez și l-am adus pe Hugo Ekitike. Lucho Diaz nu mai este aici, poate puteți considera că Florian Wirtz este înlocuitorul său. Și, da, știm cu toții ce s-a întâmplat cu Diogo Jota. Dacă privim lucrurile așa, ar putea părea că nu avem suficienți jucători pentru atac, dar când Jeremie Frimpong este apt, el este, de asemenea, o opțiune pentru a juca pe postul de aripă, așa că, în cele din urmă, avem șase atacanți. Așa cum am spus deja, avem șase jucători care pot acoperi trei poziții. Acesta este răspunsul: da, sunt mulțumit de lotul pe care îl am”, a spus managerul olandez.

Wirtz, variantă de „fals 9”

Slot a precizat că Florian Wirtz poate juca inclusiv pe postul de atacant central, amintind că Liverpool a folosit deja această soluție și în sezonul trecut.

„Dacă poate Wirtz să joace în centrul atacului? Da, inclusiv el poate să joace acolo. Aș lua în considerare această variantă pentru mai multe meciuri. Sezonul trecut au fost partide, împotriva lui Man. City și Aston Villa în deplasare, în care am jucat cu un mijlocaș, precum Curtis Jones. Dar asta nu depinde doar de aducerea unui alt jucător, ci și de tactică, de așezarea adversarului, de tot felul de astfel de factori”, a explicat Slot.

Cody Gakpo și-a făcut și el loc în calculele antrenorului, după prestația bună împotriva lui Bournemouth, iar pe lista variantelor se află și Frimpong, utilizabil ca extremă.

Isak, doar „la un preț corect”

Liverpool a înaintat o ofertă de 110 milioane de lire sterline pentru Alexander Isak, refuzată însă de Newcastle, care solicită 150 de milioane. Slot a subliniat că orice transfer se va face doar dacă va fi justificat financiar:

„În cazul în care vom mai achiziționa jucători în această perioadă de transferuri, o vom face doar dacă se potrivesc echipei și sunt la un preț corect și rezonabil. Doar așa ne interesează!”, a declarat antrenorul.

Saga Isak continuă să fie un subiect fierbinte, mai ales că atacantul suedez a invocat o accidentare și nu s-a antrenat recent cu Newcastle. Totuși, Slot a insistat că relațiile dintre cele două cluburi nu au avut de suferit.

„Singurul manager din Premier League cu care am schimbat mesaje este Eddie Howe. Newcastle dispune în continuare de jucători de calitate precum Anthony Gordon, Anthony Elanga sau Harvey Barnes și cred că nu este un club cu probleme. Deci, când îl voi întâlni, voi fi la fel cum am fost anul trecut și mă aștept la același lucru și din partea lui”, a conchis managerul lui Liverpool.

