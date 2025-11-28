Armele descoperite de autoritățile române la vama Albița continuă să ridice semne de întrebare privind traseul lor. Surse TV8 afirmă că transporturi similare ar fi ajuns anterior în Republica Moldova prin aproximativ 13 curse de contrabandă.

Lilian Carp, deputat PAS, susține că munițiile ar fi provenit din Ucraina și ar fi intrat în țară prin segmentul transnistrean, zonă care nu se află sub controlul Chișinăului.

Carp a explicat că regiunea de frontieră necontrolată dintre Moldova și Ucraina rămâne un punct sensibil pentru securitatea națională.

„Principala ipoteză este că a trecut printr-un punct vamal, dar se verifică şi a doua ipoteză, care este – pe coridorul necontrolat dintre Moldova şi Ucraina”, a declarat acesta în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.

Armament rusesc modernizat, posibil capturat de pe frontul ucrainean

Potrivit deputatului, armele depistate sunt de producție rusească, însă modernizate față de modelele sovietice. O dronă fabricată în 2024, găsită în container, nu era nouă, ceea ce indică faptul că ar fi putut fi doborâtă în timpul conflictului din Ucraina.

Carp a precizat că analiza tehnică a permis identificarea uzinei din Tula, Rusia, drept potențial producător, cu o perioadă de fabricație situată între 2019 și 2021. Muniția ar fi ajuns în Moldova prin contrabandă, transportată de un șofer care făcea curse regulate cu un camion din Ucraina.

„Prima percepţie este că armamentul depistat este armament de trofeu, care a fost luat de la armata rusă de către armata ucraineană”, declarase miercuri Lilian Carp.

Scandal politic la Chișinău: opoziția acuză operațiune „pregătită în detaliu”

Joi, deputații PAS au blocat în Parlament inițiativa socialiștilor de a crea o comisie specială pentru investigarea cazului. Formațiunea de guvernare a argumentat că subiectul fusese deja analizat în Comisia pentru securitate națională.

TV8 notează că incidentul reprezintă o lovitură de imagine pentru guvernare, pe care opoziția o exploatează.

Reprezentanți ai opoziției susțin că operațiunea de contrabandă ar fi fost organizată minuțios.

„Această marfă între ghilimele periculoasă a avut liber la vamă, coridor verde, putea să treacă fără să fie observată”, a afirmat Vasile Costiuc, deputat „Democraţia Acasă”.

„Cred că cei care stau în spatele acestui act de contrabandă cu arme nu sunt atât de nebuni, încât să intre în vamă, dotată cu scanere şi să mizeze doar pe noroc. Evident, au avut o înţelegere prealabilă, o schemă bine pusă la punct. Mai mult, aceste arme nu doar au intrat pe teritoriul ţării, dar şi au ieşit”, a spus deputatul socialist Grigore Novac.

Ce s-a găsit în camionul oprit la Albița

Camionul cu armament a fost oprit de vameșii români pe 20 noiembrie, după ce trecuse prin punctul de la Leușeni.

Tocmai vameșii moldoveni de la Leușeni au semnalat suspiciuni colegilor români. În container au fost descoperite:

18 elemente de muniție

8 muniții complete

un lansator sol-aer

o dronă rusească Geran-2 dezmembrată, cu urme de doborâre

Toate ar fi ajuns în Republica Moldova prin contrabandă, venite din Ucraina.

Rețineri și anchetă în desfășurare

Miercuri, autoritățile din Republica Moldova au reținut un bărbat suspectat că ar fi unul dintre organizatorii rețelei. Acesta este cercetat pentru complicitate la contrabandă.

Săptămâna trecută, au fost arestate alte patru persoane:

șoferul camionului, aflat acum în custodia poliției române,

Maxim Darie, presupusul comanditar al transportului,

Veaceslav Pîrvu, directorul companiei însărcinate cu transportul,

Valeriu Braga, șeful unei companii de brokeraj.

Ultimii doi se declară nevinovați.

