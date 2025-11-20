De către

Autoritățile au declanșat o operațiune de amploare la Vama Albița, după ce un camion oprit pentru verificări în noaptea de miercuri spre joi a fost găsit încărcat cu armament.

Mai multe structuri ale statului au fost alertate imediat, iar zona a fost securizată.

Potrivit surselor judiciare, în interiorul camionului – condus de un șofer din Republica Moldova – au fost descoperite arme de foc și lansatoare de rachetă.

Documentele de însoțire a mărfii păreau în regulă la prima vedere, însă controlul detaliat a scos la iveală încărcătura ilegală.

În prezent, lucrătorii vamali efectuează inventarierea completă a armelor descoperite.

Anchetă în desfășurare

Până la această oră, instituțiile implicate nu au transmis comunicări oficiale despre natura exactă și proveniența armamentului.

Reprezentanții Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Vaslui au precizat doar că investigațiile sunt la început.

”Cercetările abia au început. Deocamdată nu există suficiente date pentru a fi comunicate. În funcţie de competenţa stabilită de procurorul de caz, o să primiţi un punct de vedere”, au transmis reprezentanţii instituției.

