Armata israeliană a anunțat joi că a început pregătirile operaționale pentru retragerea „în curând” din Fâșia Gaza, în conformitate cu planul de încetare a focului convenit.

„Armata a început pregătirile operaţionale pentru implementarea acordului (de încetare a focului). Ca parte a acestui proces, se implementează pregătiri şi un protocol de luptă pentru a trece rapid la liniile de desfăşurare ajustate”, au transmis forțele armate într-un comunicat citat de EFE.

Conform sursei, trupele israeliene își vor menține prezența în zona Gaza până la finalizarea retragerii, fiind „pregătite pentru orice evoluţie operaţională”.

Planul de armistițiu propus de Donald Trump

Propunerea președintelui american Donald Trump prevede ca armata israeliană să se retragă inițial pe „linia galbenă”, situată la o distanță cuprinsă între 1,5 și 6,5 kilometri de granița dintre Israel și Gaza, în funcție de zonă.

Această etapă trebuie încheiată înainte de ziua de luni, moment în care, potrivit lui Trump, grupările din Gaza urmează să elibereze 48 de ostatici încă deținuți în enclavă.

Ziarul Haaretz notează că prima fază a retragerii are rolul de a facilita localizarea ostaticilor, deținuți de Brigăzile Al Qassam și de alte facțiuni, inclusiv Jihadul Islamic Palestinian.

Autoritățile israeliene estimează că aproximativ 20 dintre acești ostatici se află încă în viață.

Control parțial al teritoriului după retragere

După atingerea „liniei galbene”, armata israeliană va rămâne desfășurată în aproape jumătate din Fâșia Gaza, comparativ cu peste 80% cât controla anterior.

Calendarul următoarelor etape ale retragerii nu a fost încă stabilit oficial.

Șeful Statului Major al armatei israeliene, Eyal Zamir, a ordonat joi dimineață tuturor forțelor să se pregătească pentru „orice scenariu” și să consolideze apărarea pozițiilor înainte de implementarea armistițiului.

Apărare consolidată și pregătiri pentru eliberarea ostaticilor

„În timpul unei evaluări a situaţiei efectuate peste noapte, şeful Statului Major a ordonat tuturor forţelor, atât din avangardă, cât şi din ariergardă, să pregătească o apărare solidă şi să fie pregătite pentru orice scenariu”, se arată într-un comunicat al forțelor armate.

Zamir a cerut, de asemenea, pregătirea procedurilor necesare pentru preluarea ostaticilor care urmează să fie eliberați și returnați pe teritoriul israelian.

Conform aceluiași comunicat, armata își va menține pozițiile „în conformitate cu directivele establishmentului politic şi etapele acordului”.

