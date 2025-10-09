Guvernul din Qatar, implicat în mediere, a confirmat acordul și a precizat că acesta presupune încetarea definitivă a războiului, eliberarea deținuților și accesul ajutorului umanitar în Gaza

După doi ani de confruntări sângeroase, Israelul și mișcarea palestiniană Hamas au ajuns, joi dimineață, la un acord de încetare a focului, parte a planului de pace propus de președintele american Donald Trump. Acesta a declarat că se așteaptă ca ostaticii deținuți în Gaza, să fie eliberați luni, scrie AFP.

Vestea a adus o rară rază de speranță în Fâșia Gaza. În localitatea Al-Mawasi, refugiații palestinieni au izbucnit în lacrimi de bucurie la aflarea anunțului. „Doi ani am trăit între bombe și ruine. Astăzi simțim că, pentru prima dată, putem respira”, a spus Samer Joudeh, un bărbat strămutat.

Trump a confirmat, pe rețeaua sa Truth Social, că „ambele părți au acceptat prima etapă a planului de pace”, în urma negocierilor purtate la Sharm el-Sheikh, în Egipt. „Toți ostaticii vor fi eliberați curând, iar Israelul își va retrage trupele până la linia stabilită. Este primul pas către o pace durabilă”, a adăugat liderul american.

Armata israeliană a transmis că se pregătește pentru primirea ostaticilor, dar și pentru „orice eventualitate”.

Guvernul din Qatar, implicat în mediere, a confirmat acordul și a precizat că acesta presupune încetarea definitivă a războiului, eliberarea deținuților și accesul ajutorului umanitar în Gaza. La rândul său, Hamas a anunțat că a fost convenită „încheierea războiului”.

„Este o zi mare pentru Israel”, a spus premierul Benjamin Netanyahu, mulțumindu-i lui Trump pentru rolul de mediator și anunțând convocarea cabinetului pentru ratificarea înțelegerii.

Potrivit surselor AFP, semnarea oficială a primei faze a planului va avea loc joi în Egipt, în prezența liderilor israelieni, palestinieni și a lui Donald Trump, invitat de președintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a salutat acordul, afirmând că „luptele trebuie să înceteze pentru totdeauna”.

În Gaza, bucuria se amestecă însă cu teama. „Am emoții uriașe, dar și frică de o trădare. Sper ca, de data asta, să fie pacea adevărată”, a spus Tareq al-Farra, un locuitor al regiunii.

Planul lui Trump prevede un armistițiu complet, schimbul ostaticilor israelieni cu aproximativ 2.000 de prizonieri palestinieni, retragerea treptată a armatei israeliene din Gaza și dezarmarea Hamas.

Conflictul a izbucnit în octombrie 2023, în urma atacului lansat de Hamas asupra Israelului, care a provocat moartea a peste 1.200 de persoane. Replica israeliană a devastat Fâșia Gaza, unde, potrivit autorităților locale, peste 67.000 de palestinieni, majoritatea civili, și-au pierdut viața.

ONU avertizează că în regiune persistă o criză umanitară severă, iar acuzațiile de genocid formulate la adresa Israelului sunt respinse de autoritățile de la Tel Aviv.

Acordul de joi redeschide, totuși, o perspectivă de pace într-o regiune sfâșiată de ură și violență de peste șapte decenii.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube