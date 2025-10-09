Armistițiu istoric în Gaza: Trump anunță sfârșitul războiului dintre Israel și Hamas

De către
Dana Macsim
-
0
3

Guvernul din Qatar, implicat în mediere, a confirmat acordul și a precizat că acesta presupune încetarea definitivă a războiului, eliberarea deținuților și accesul ajutorului umanitar în Gaza

După doi ani de confruntări sângeroase, Israelul și mișcarea palestiniană Hamas au ajuns, joi dimineață, la un acord de încetare a focului, parte a planului de pace propus de președintele american Donald Trump. Acesta a declarat că se așteaptă ca ostaticii deținuți în Gaza, să fie eliberați luni, scrie AFP.

Vestea a adus o rară rază de speranță în Fâșia Gaza. În localitatea Al-Mawasi, refugiații palestinieni au izbucnit în lacrimi de bucurie la aflarea anunțului. „Doi ani am trăit între bombe și ruine. Astăzi simțim că, pentru prima dată, putem respira”, a spus Samer Joudeh, un bărbat strămutat.

Trump a confirmat, pe rețeaua sa Truth Social, că „ambele părți au acceptat prima etapă a planului de pace”, în urma negocierilor purtate la Sharm el-Sheikh, în Egipt. „Toți ostaticii vor fi eliberați curând, iar Israelul își va retrage trupele până la linia stabilită. Este primul pas către o pace durabilă”, a adăugat liderul american.

Armata israeliană a transmis că se pregătește pentru primirea ostaticilor, dar și pentru „orice eventualitate”.

Guvernul din Qatar, implicat în mediere, a confirmat acordul și a precizat că acesta presupune încetarea definitivă a războiului, eliberarea deținuților și accesul ajutorului umanitar în Gaza. La rândul său, Hamas a anunțat că a fost convenită „încheierea războiului”.

„Este o zi mare pentru Israel”, a spus premierul Benjamin Netanyahu, mulțumindu-i lui Trump pentru rolul de mediator și anunțând convocarea cabinetului pentru ratificarea înțelegerii.

Potrivit surselor AFP, semnarea oficială a primei faze a planului va avea loc joi în Egipt, în prezența liderilor israelieni, palestinieni și a lui Donald Trump, invitat de președintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a salutat acordul, afirmând că „luptele trebuie să înceteze pentru totdeauna”.

În Gaza, bucuria se amestecă însă cu teama. „Am emoții uriașe, dar și frică de o trădare. Sper ca, de data asta, să fie pacea adevărată”, a spus Tareq al-Farra, un locuitor al regiunii.

Planul lui Trump prevede un armistițiu complet, schimbul ostaticilor israelieni cu aproximativ 2.000 de prizonieri palestinieni, retragerea treptată a armatei israeliene din Gaza și dezarmarea Hamas.

Conflictul a izbucnit în octombrie 2023, în urma atacului lansat de Hamas asupra Israelului, care a provocat moartea a peste 1.200 de persoane. Replica israeliană a devastat Fâșia Gaza, unde, potrivit autorităților locale, peste 67.000 de palestinieni, majoritatea civili, și-au pierdut viața.

ONU avertizează că în regiune persistă o criză umanitară severă, iar acuzațiile de genocid formulate la adresa Israelului sunt respinse de autoritățile de la Tel Aviv.

Acordul de joi redeschide, totuși, o perspectivă de pace într-o regiune sfâșiată de ură și violență de peste șapte decenii.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Articolul precedentScăderea consumului: nota de plată a iluziilor fiscale
Dana Macsim
Dana Macsim
https://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.